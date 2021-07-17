الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

تهنئة عيد الأضحى
تهنئة عيد الأضحى 2021-1442

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021.. أجمل رسائل تهنئة في العيد الكبير 2021.. تعد هذه الكلمات د من أبرز مايدور في أذهان جميع المصريين والعالم العربي والاسلامي على محركات البحث لإرسال أجمل الرسائل لجميع الأقارب والأصدقاء المقربين.

تهنئة عيد الأضحى 2021

تتابع معكم جريدة «الدستور» يوميا جميع الخدمات التي يبحث عنها الكثير وننشر في هذا التقرير عدد لابأس به من أفضل وأجمل الرسائل لإدخال الفرحة والبهجة على الجميع.


صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021
 

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021
صور تهنئة عيد الأضحى 2021
صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021
صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021
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أبرز ما تريده عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021

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مطرانا الأسقفية في تهنئة الشيخ علي جمعة: «الأضحية» مذكورة في الكتاب المقدس والقرآن

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أجمل رسائل تهنئة في العيد الكبير

تعد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أهم مايراقبه الجميع يوميا، فتسهل  كتابة رسائل التهنئة على الفيس بوك والواتس آب في تهنئتهم بشكل سريع ، نقدم جميع ما يهم القارئ العربي، حيث يبحث الكثير من المسلمين بمختلف دول العالم العربي عن رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك 1442 في ظل انتشار جائحة (كوفيد 19) وإليكم عدد من رسائل التهنئة:

  • الرسالة 1: لكم مني أفضل التهاني قبل بداية شهر الرحمة..
  • الرسالة 2: أوصيكم بصيام العشر الأوائل من ذي الحجة
  • الرسالة 3: عيد أضحى سعيد في ظل العافية و الصحة" و "بعدد الحجيج هذا العام أهنئكم بعيد الأضحى المبارك"
  • الرسالة 4: هلت نسائم الأعياد علينا.. فيارب أجمعنا على طاعتك وحسن عبادتك
  • الرسالة 5: " يا نسائم العيد بلغي تهنئتي للجميع.. عيد أضحى سعيد"
  • الرسالة 6: " بالبهجة والأفراح أهنئكم بعيد الأضحى 2021"


احتفالات عيد الأضحى المبارك 2021

يترقب المسلمون في كافة نواحي العالم مناسبة عيد الأضحى المبارك والذي يحل علي الجميع خلال ساعات في يوم 20/7/2021 وفقا للحسابات الفلكية المبدئية لذلك يبحث الكثير من المسلمين على رسائل نصية لإرسالها عبر الهاتف المحمول الأهل والأصدقاء والأقارب لتهنئتهم بالعيد في ظل انتشار كوفيد 19 والذي اضطر الجميع إلى التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى بين المواطنين والتواصل مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية التي كان يحتفل بها  جميع الاهل والاقارب، وتعد الرسائل الخاصة بالتهنئة من أهم ما يدخل الفرحة والسرور في هذه الايام المباركة من هذا العام 2021 - 1442.

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