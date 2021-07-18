ارسل برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021 لكل حبايبك

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث الإلكترونية خلال هذه الأيام، على رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021.

وتنشر "الدستور" لقرائها، عدد من الرسائل التي يمكنهم إرسالها لبعضهم البعض، كرسائل تهنئة بين الأقارب والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021.

رسائل برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021



- أعاد الله علينا وعليكم العيد بالخير واليمن والبركات.

- مِن عادة العيد أن الناس تفرح فيه.. لكن أنتَ عكس الناس العيد يفرح بك.

- أدام الله لكم الأعياد دُهورًا وألبسكم من تقواه نوراً.

- نسأل الله لنا ولأهل عرفة.. ذنباً مَغفوراً، وعملاً مقبولًا، ودعاءً مُجابًا، وعيدًا مباركًا.

- قبل الزحمة والمواعيد وذبح الخروف يوم العيد أحب أقولك عيد سعيد.

- باقة من الورود بقدوم العيد مُعطّرة بالعود لك يا صاحب الجود.

- تسير الأيام عام بعد عام وبقربك مني أصبحت سنواتي كلها أعياد.

- مع بزوغ فجر العيد، أريد أن أهنئك وأفول كل عام وانت بخير، وكل عيد والسعادة لا تفارقك.

- قد أتى العيد وحضر معه الملابس الجديدة وذهاب الحجيج بعرفة، ومعه رسالة مني لأهنئك بحضور عيد الأضحى، كل عام وانت بخير.

- صنعت لك عقد من الألماس، لأنني لم احد اعلي منه أهديه لك، وأرسل لك رسالة كل عام وانت بخير.

- أحب أن أقدم لك تهنئة بحضور عيد الأضحى المبارك وقبل ازدحامه، أقول كل عام وأنت بخير.

- أرسل لك رسالة مزينة بالورود لأقول لك كل عام وأنت بخير.

- إلى أقرب صديقة لقلبي، مع حضور عيد الأضحى المبارك، أريد أن أكون أول من يهنئِك وأقول كل عام وأنت بخير.

- كل عيد وأنت أقرب فيه إلى الله، وكل عيد وغنت ملتزم بسنة رسول الله، كل عام وأنت بخير.

- عائلتي الحبيبة، أحب أن أهنئكم بحضور عيد الأضحى المبارك، وأدعوا ربي أن يحفظكم لي دائماً، وكل عيد ونحن لا فاقدين أو مفقودين، كل عام وأنتم بخير عيد أضحى سعيد.

- دعوت الله في هذا العيد المبارك أن تكون أيامكم جميلة، وأن تكونوا في العام القادم حاجين لبيت الله الحرام، كل عام وانتم بخير.

- كل عام ونحن أقرب إلى الله عز وجل، كل عام وأنتم معي، وليزيد الله في أعماركم، كل عام وأنتم بخير.

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- جانا العيد جانا، والغالي أرسل لنا وهنانا، وكل عام والحبايب والأهل كلها فرحانة.