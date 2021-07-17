رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2021 للحبيب والأصدقاء والأقارب

أيام ونستقبل عيد الأضحي المبارك، ويتبادل فيها الأهل والأصدقاء الرسائل ، ولرسائل العيد أهمية كبيرة، نظرًا لانتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فكل عام يبحث المسلمين عن رسائل مختلفة تُلخص مشاعرهم.

وترصد “الدستور” في السطور التالية أحدث عبارات رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2021.

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2021

- أسال الله العظيم أن يجعل عيدكم مبارك وتحققون فيه كل ما تتمنوا من خيرات الدنيا وكل عام وأنتم بخير.

- أهله الله علينا وعليكم بالأمن وكامل المغفرة والراحة والصحة والإسلام كل عام وأنتم بخير.

- رزقكم الله في هذه الأيام المباركة القبول وأدخلكم الجنة مع الرسول كل عيد وأنتم إلى الله أقرب.

- كل عيد وأنتم على الطاعات مداومين وعلى الجنة مقبلين عيد مبارك.

- جعل الله عيدكم أسعد الأعياد ورزقكم من الخيرات والبركات كل عام وأنتم بخير.

- أصبح عيد الأضحى عيدين عيد الفداء وعيد وجودكم بقربنا كل عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2021

- تذكرناكم واشتقنا إلى قربكم وأرسلنا رسائل نبغي ودكم.

- أسال الله أن يمدكم بالعمر الطويل وأن يعيد عليكم العيد أعوام عديدة.

- كل عام وانتوا بخير، وكل عيد وانا وانتوا سالمين

- العيد ما يحلا إلى بيكم، فيارب يكون عيد الخير عليكم.

- كل يوم معاكم عيد… وكل عيد اضحي وياكم سعيد.

- كل عام وانتم بخير، جعله الله عيد ملئ بالفرحة والبركة.

- أهنئ أحبتي وأرسل لهم المشاعر حب واشتياق كل عام وأنتم بخير، عيد اضحي مبارك.

- كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك فاللهم اجعله عيد خير وبركة علي أحبتي.

- قبل اكل اللحمة وتوزيع العيدية، بعت اقولك كل سنه وانت معايا وعيد اضحي سعيد عليك وعليا.

- أقدم أسمى التهاني وأرسل باقة من الورورد لأغلي ناس في الدنيا وأهنيهم بقدوم العيد.

رسائل عيد الأضحى للحبيب

- العيد أصبح عيدين بوجودك بقربي وأتمنى أن يدوم طويلًا كل عام وأنت أحلى ما في حياتي.

- كل عام وانت الخير في حياتي وكل مباهج الحياة التي تسعد قلبي وتشعرني بالبهجة والسعادة والأمان والاستقرار ربنا يجعلك دائما بقربي كل عام وانت بخير.

- يا من غرست بي كل معاني الحب جعل الله عيدك مباركًا وجمعا على خير في أقرب وقت.

- أجمل الأوقات لي بوجودك بجواري وأسعد الأعياد في عيدي معك.

- كل عام وانت أقرب المحبين جعلك الله من نصيبي كل عام وانت حبيبي.

- أول عيد بقربك أدامك الله أفضل الأشخاص في حياتي.