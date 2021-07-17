الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2021 للحبيب والأصدقاء والأقارب

رسائل تهنئة عيد الأضحى
رسائل تهنئة عيد الأضحى

أيام ونستقبل عيد الأضحي المبارك، ويتبادل فيها الأهل والأصدقاء الرسائل ، ولرسائل العيد أهمية كبيرة، نظرًا لانتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فكل عام يبحث المسلمين عن رسائل مختلفة تُلخص مشاعرهم.

وترصد “الدستور” في السطور التالية  أحدث عبارات رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2021.

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2021

 - أسال الله العظيم أن يجعل عيدكم مبارك وتحققون فيه كل ما تتمنوا من خيرات الدنيا وكل عام وأنتم بخير.

 - أهله الله علينا وعليكم بالأمن وكامل المغفرة والراحة والصحة والإسلام كل عام وأنتم بخير.

 - رزقكم الله في هذه الأيام المباركة القبول وأدخلكم الجنة مع الرسول كل عيد وأنتم إلى الله أقرب.

 - كل عيد وأنتم على الطاعات مداومين وعلى الجنة مقبلين عيد مبارك.

 - جعل الله عيدكم أسعد الأعياد ورزقكم من الخيرات والبركات كل عام وأنتم بخير.

 - أصبح عيد الأضحى عيدين عيد الفداء وعيد وجودكم بقربنا كل عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2021

 - تذكرناكم واشتقنا إلى قربكم وأرسلنا رسائل نبغي ودكم.

 - أسال الله أن يمدكم بالعمر الطويل وأن يعيد عليكم العيد أعوام عديدة.

 - كل عام وانتوا بخير، وكل عيد وانا وانتوا سالمين

 - العيد ما يحلا إلى بيكم، فيارب يكون عيد الخير عليكم.

 - كل يوم معاكم عيد… وكل عيد اضحي وياكم سعيد.

 - كل عام وانتم بخير، جعله الله عيد ملئ بالفرحة والبركة.

  - أهنئ أحبتي وأرسل لهم المشاعر حب واشتياق كل عام وأنتم بخير، عيد اضحي مبارك. 

 - كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك فاللهم اجعله عيد خير وبركة علي أحبتي.

 - قبل اكل اللحمة وتوزيع العيدية، بعت اقولك كل سنه وانت معايا وعيد اضحي سعيد عليك وعليا.

 - أقدم أسمى التهاني وأرسل باقة من الورورد لأغلي ناس في الدنيا وأهنيهم بقدوم العيد.

txt

أبرز ما تريده عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021

txt

مطرانا الأسقفية في تهنئة الشيخ علي جمعة: «الأضحية» مذكورة في الكتاب المقدس والقرآن

txt

«أروع» رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021 للأهل والأصدقاء

txt

فى عيد الأضحى.. طرق لتزيين ديكور منزلك بطريقة أنيقة

رسائل عيد الأضحى للحبيب

 - العيد أصبح عيدين بوجودك بقربي وأتمنى أن يدوم طويلًا كل عام وأنت أحلى ما في حياتي.

 - كل عام وانت الخير في حياتي وكل مباهج الحياة التي تسعد قلبي وتشعرني بالبهجة والسعادة والأمان والاستقرار ربنا يجعلك دائما بقربي كل عام وانت بخير.

 - يا من غرست بي كل معاني الحب جعل الله عيدك مباركًا وجمعا على خير في أقرب وقت.

 - أجمل الأوقات لي بوجودك بجواري وأسعد الأعياد في عيدي معك.

 - كل عام وانت أقرب المحبين جعلك الله من نصيبي كل عام وانت حبيبي.

- أول عيد بقربك أدامك الله أفضل الأشخاص في حياتي.

عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك رسائل تهنئة للعي عيد الأضحى 2021 رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2021 رسائل تهنئة عيد الاضحى تهنئة عيد الأضحى المبارك 2021 رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك تهنئة عيد الأضحى المبارك عبارات تهنئة عيد الأضحى 2021 عبارات تهنئة عيد الأضحى رسائل عيد الأضحى للحبيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

العاشرة في الجزيرة.. الأهلي يضرب كايزر تشيفز بثلاثية في نهائي إفريقيا

رسالة مؤثرة من أحمد العوضى لـ ياسمين عبدالعزيز عقب خضوعها لعملية جراحية

أول رد من حلا شيحا على شطب عضويتها فى نقابة الممثلين

ارتدت بدلة مخالفة.. تحرير محضر لراقصة فى حفل بالساحل الشمالى

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

مستثمرو العاشر: مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في البرلمان قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية