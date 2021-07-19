استجابة لـ«الدستور».. ضبط 4 من لصوص المقابر بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، وضباط مباحث قسم ثاني طنطا، اليوم الأحد، من ضبط 4 أشخاص "سريحة حديد الخردة"، وإرشادهم عن أماكن 10 بوابات حديدية تم سرقتها من مقابر طنطا العمومية "عوارة"، نهاية الأسبوع الماضي، وجارٍ تكثيف جهود البحث برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، لضبط باقي المتهمين.

وشهدت مقابر "عوارة" بمدينة طنطا، سرقة أبوابها الحديدية لعشرات المقابر، ما أدى إلى استغاثة المواطنين بسرعة التحرك قبل امتداد أيدي اللصوص إلى الجثامين.

وكانت "الدستور"، قد نوهت عن ما حدث بمنطقة مقابر عوارة، التابعة لقسم أول طنطا بالغربية، التي شهدت عدة وقائع مؤسفة بعد قيام مجهولين بسرقة البوابات و(التند) الحديدية والصاج من مقابر المنطقة حتى، لتصل المسروقات إلى أكثر من ٦٠ بوابة، حين نشرت تقريرًا تضمن آراء آهالي طنطا، عن وقائع السرقة التي روعت الجميع، وآذت المشاعر.

وأكد أحمد مسعد، أحد أهالي المنطقة، أن المقابر تشهد عدة واقائع آخرها واقعة مؤسفة بعد سرقة العشرات من البوابات الحديدية الخاصة بمدافن العائلة، مطالبًا مدير أمن الغربية بسرعة ضبط الجناة، وحماية المقابر ومن داخلها من أذى الأحياء للأموات.

فيما طالبت بثينة عبد الرازق مديرية أمن الغربية بالحفاظ على حرمة الموتى، متسائلة: كيف يدخل مجهولين المقابر لسرقة البوابات والتند؟، كاشفة أن أكثر من 60 بوابة تم سرقتها خلال الفترة الماضية وتم الشكوى وإبلاغ الشرطة، لكن دون جدوى.

وعقب نشر "الدستور" لهذه الوقائع قامت مديرية أمن الغربية، بعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وراجعت الكاميرات التي تغطي المناطق المجاورة ونجحت بالفعل في الوصول لـ 4 متهمين، وجار التحقيق معهم لمعرفة باقي المشاركين في هذه العملية التي لا يُقدم عليها عاقل، وضبطهم خلال الساعات القليلة القادمة.