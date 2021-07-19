الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استجابة لـ«الدستور».. ضبط 4 من لصوص المقابر بطنطا

مقابر طنطا
مقابر طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، وضباط مباحث قسم ثاني طنطا، اليوم الأحد، من ضبط 4 أشخاص "سريحة حديد الخردة"، وإرشادهم عن أماكن 10 بوابات حديدية تم سرقتها من مقابر طنطا العمومية "عوارة"، نهاية الأسبوع الماضي، وجارٍ تكثيف جهود البحث برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، لضبط باقي المتهمين.

 وشهدت مقابر "عوارة" بمدينة طنطا، سرقة أبوابها الحديدية لعشرات المقابر، ما أدى إلى استغاثة المواطنين بسرعة التحرك قبل امتداد أيدي اللصوص إلى الجثامين.

وكانت "الدستور"، قد نوهت عن ما حدث بمنطقة مقابر عوارة، التابعة لقسم أول طنطا بالغربية، التي شهدت عدة وقائع مؤسفة بعد قيام مجهولين بسرقة البوابات و(التند) الحديدية والصاج من مقابر المنطقة حتى، لتصل المسروقات إلى أكثر من ٦٠ بوابة، حين نشرت تقريرًا تضمن آراء آهالي طنطا، عن وقائع السرقة التي روعت الجميع، وآذت المشاعر.

وأكد أحمد مسعد، أحد أهالي المنطقة، أن المقابر تشهد عدة واقائع آخرها واقعة مؤسفة بعد سرقة العشرات من البوابات الحديدية الخاصة بمدافن العائلة، مطالبًا مدير أمن الغربية بسرعة ضبط الجناة، وحماية المقابر ومن داخلها من أذى الأحياء للأموات.

فيما طالبت بثينة عبد الرازق مديرية أمن الغربية بالحفاظ على حرمة الموتى، متسائلة: كيف يدخل مجهولين المقابر لسرقة البوابات والتند؟، كاشفة أن أكثر من 60 بوابة تم سرقتها خلال الفترة الماضية وتم الشكوى وإبلاغ الشرطة، لكن دون جدوى.

وعقب نشر "الدستور" لهذه الوقائع قامت مديرية أمن الغربية، بعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وراجعت الكاميرات التي تغطي المناطق المجاورة ونجحت بالفعل في الوصول لـ 4 متهمين، وجار التحقيق معهم لمعرفة باقي المشاركين في هذه العملية التي لا يُقدم عليها عاقل، وضبطهم خلال الساعات القليلة القادمة.

ضباط الأحد مدير بوابة عملية الحجار بوابات ماضي متهمين طالب كاميرات الحج عمومية ضبط المواطنين ليلة عمل عرف مجهولين الدستور أحمد منى مدينة مواطن مديرية قبل عملي منطقة مطالب امين أشخاص نهاية فترة عائلة سرق تاب الشرطة الموت الامن القادم الجن الحفاظ اقل الغربي شاعر أبها حدث بلاغ تكثيف تقرير اجهزة التحقيق المتهمين ضبط 4 أشخاص الاسبوع الماضي رقة متهمي اللصوص اول الحديدية كان ليل أجهزة الأمنية الاسبوع تحرك قرى مسر لغربية العشرات الخاصة بواب لدستور جار جثامين شرط برئ جنا أمنية وقائع معرفة اماكن اجهزة الامن الكاميرا الأجهزة الأمنية لصوص المقابر المشاركين بمدينة طنطا بسرقة التابع الكاميرات تمكنت الأجهزة الأمنية رئيس مباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

عن ملف سد النهضة.. الباز: «لدينا نخبة ندابة عندما تعارض لا تقدم أى رؤية بديلة»

الإعلان رسميًا خلال ساعات.. آخر تطورات الموقف بشأن أسعار البنزين الجديدة

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

ارسل برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021 لكل حبايبك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن الأقصى تدفع نحو صراع دينى خطير

رئيس وزراء فلسطين: الانتهاكات بالأقصى تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا

«الخارجية» تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى