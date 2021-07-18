«تموين الفيوم»: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

استعدت محافظة الفيوم لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتوفير أضاحي العيد الحية واللحوم المذبوحة، وكذلك تشديد الرقابة على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع اللحوم والسلخانات والمجازر، ووضعت مديرية الأمن من خطتها ورفع حالة لطوارئ وتكثيف خدماتها التأمينية والمرورية، خاصة علي المداخل الرئيسية والحيوية بالمحافظة كالحدائق والمنتزهات، وأعلنت مديريات الصحة حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات للعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات المركزية.

حيث كشف المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم عن خطة المديرية لمواجهة احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية، منها صرف حصة العيد من الدقيق كاملة للمخابز 4 أيام لتوفير الخبز للمواطنين خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وتم تخفيف نسبة الاجازات حتي لا تكون هناك منطقه محرومة من الخبز وتوفيره، مع تكثيف المرور خلال العيد علي المخابز لمتابعة المواصفات المطابقة للرغيف والحد من الغش لدي التجار وإنتاج الحصة كاملة، والإجازات لا تتخطى الـ30%.

وتابع وكيل الوزارة بأنه تم صرف حصة شهر يوليو كاملة قبل إجازة عيد الأضحى وتكثيف المرور على جميع المنافذ لمتابعة استمرار العمل طوال فترة العيد، مؤكدا أنه لم تم إنشاء شوادر رئيسية لبيع اللحوم البلدية ولكن هناك في كل مركز هناك شوادر مخفضة لنسبة الأسعار، ولاحقت المديرية بتحرير العديد من المحاضر ضد الجزارين المبالغين في أسعار اللحوم والتنبيه بالالتزام بالأسعار أسوة بالمواطن البسيط، لافتا إلى أن الشركة المصرية تبيع اللحوم البلدية بـ100 جنيه فقط ويتراوح سعر الكيلو لدي الجزارين بالسوق الحرة من 110 حتى 130 جنيها، أما عن سعر كيلو الخراف الحية بـ65 جنيها وسعر اللحوم السوداني من 65 حتى 90 جنيها للكيلو، وأيضا لحوم برازيلية تباع بسعر التكلفة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف "حرزالله "هناك نحو من 6 لـ8 حملات رقابيه وتموينية يوميا خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بالاشتراك مع أطباء الطب البيطري بالفيوم للمرور علي المجازر ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والشوادر لمتابعة الأسواق إذا ما كانت اللحوم المعروضة مطابقة للمواصفات الصحية أم من عدمه، مؤكدا بأنه يوجد غرفة عمليات خلال أيام العيد وتخصيص رقم واتسآب لتلقي الشكاوى 01003670024 بالإضافة إلى الموقع الرسمي للمديرية، وحصة الفيوم في البوتاجاز كافيه ومتوفرة بسهولة وكذلك المواد البترولية.