الأنبا توما يزور كاتدرائية يسوع الملك بطهطا وسط حضور عدد من الزائرين

زار الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، كاتدرائية يسوع الملك بطهطا.

وترأس نيافة المطران صلاة القداس الإلهي، بمشاركة القمص أنطونيوس سبع الليل، والأب أندراوس رفعت، راعيي الكاتدرائية، وسلم نيافته الأب أندراوس رفعت مهام الراعي المساعد بصفة رسمية، وكذلك عقد الأنبا توما اجتماعًا مع المجلس الرعوي، لدراسة بعض الشؤون المتعلقة بالكنيسة، كما تفقد صاحب النيافة سكن الراعي المساعد.

واختتمت الكنيسة القبطية، صوم الرسل منتصف الشهر الجاري، واحتفلت بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

و صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وهو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946.