الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«حماية الأراضي»: طوارئ لمنع التعدي على الرقعة الزراعية خلال العيد

الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية

أكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة الدكتور أنور عيسى، رفع درجة الاستعداد القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال التعدي، وإحالة المتعدين إلى الجهة المختصة، طبقا لقرار مجلس الوزراء.

وقال عيسى، اليوم الأحد، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف عمليات فرعية في مديريات الزراعة بالمحافظات؛ لمتابعة حالات التعدي وإزالتها في المهد.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان للمرور الدائم لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى مواصلة غرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أعمالها بالتواصل وتلقي التقارير من المحافظات والإدارات الزراعية المختلفة حول حالات التعدي على الرقعة الزراعية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات والراحات للعاملين في القطاع خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مناشدا المواطنين أيضا بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعديات على الأراضي الزراعية على أرقام الشكاوى 19561 أو 15500 أو 0237499385.

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية تكون على تواصل دائم ومستمر مع غرف عمليات المحافظات؛ حفاظا على الرقعة الزراعية ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع التعدي تماما على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك سوف يتم رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدى لأي محاولات تعدي مع الإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.

 ووجه القصير قطاع الخدمات الزراعية والمديريات والتعاونيات بمتابعة استمرار شحن الأسمدة من الشركات حتى وصولها للمحافظات وعدم التخلي عن أى حصة ومتابعة ورصد أى اختراقات أو قصور مع اتخاذ اللازم فورا، كما وجه هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بزيادة حملات التفتيش والمراقبة لرصد أي حالات تداول لحوم أو دواجن وأسماك غير صالحة حفاظا على حياة المواطنين بالإضافة إلى التنسيق مع المحليات بشأن المجازر وجاهزيتها  لذبح الأضاحى بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك لمنع الذبح في الشوراع لحماية البيئة من التلوث وأن يكون هناك تنسيق دائم ويومي مع المحافظات للتصرف فى مخلفات الأضاحي بأسلوب لا يؤثر على البيئة.

عيد الأضحى البناء على الأراضي الزراعية مصر الاستثمار في الزراعة أجازة عيد الأضحى المبارك

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