المانجو العويس تبدأ من 22 جنيهاً.. أسعار الخضروات والفاكهة بالإسماعيلية

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق المستقبل بالإسماعيلية، -أحد أكبر أسواق المحافظة- اليوم الأحد، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار الخضروات

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي: “الطماطم بين 2 و.3.5 جنيه، وسعر البطاطس تراوح بين 3.5 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر البصل تراوح بين 2 و4 جنيهات، وسعر الكوسة تراوح بين 2 و4 جنيهات، وسعر الفاصوليا تراوح بين 6.5 و11 جنيها، وسعر الباذنجان البلدي تراوح بين بين 2.5 و4.5 جنيه، وسعر الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيهات، وسعر الفلفل الحامي البلدي تراوح بين 3 و4 جنيه، وسعر الملوخية تراوحت بين 2.5 و 4.5 جنيه، وسعر الخيار البلدي بين 4 و6 جنيه”.



أسعار الفاكهة

بينما جاءت أسعار الفاكهة كالتالي: “سعر المانجو الزبدية تراوحت بين 11 جنيهات و16 جنيها، وسعر المانجو العويس تراوحت بين 22 و40 جنيها، وسعر المانجو السكري تراوحت بين 13 جنيها و18 جنيها، وتراوحت المانجو البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها، والبرتقال الصيفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر الليمون البلدي تراوح بين 7 جنيهات و11 جنيها، فيما تراوح سعر الكانتلوب بين 5 و9 جنيهات، وسعر العنب البناتي الأصفر تراوح بين 9 و13 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 8 و13 جنيهاً، وسعر التفاح المصري بين 15 و20 جنيها، وسعر البطيخ 5 بين 10 و15 جنيها”.



وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، عباس الشناوى، إن التقلبات الجوية خلال الفترة الماضية تسببت في تلف محصول المانجو بمحافظة الإسماعيلية، ما أدى إلى التأثير قليلا على الكميات المنتجة من المحصول.

وأضاف أن مصر تنتج أكثر من 330 ألف فدان على مستوى جميع المحافظات من محصول المانجو، وما تلف لا يتعدى الـ5%.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ارتفعت في جميع المحافظات، لكن الإسماعيلية هي من تضررت بشكل أكبر نظرا لزراعة بعض الأصناف الحساسة بها، والتي تأثرت بالتقلبات الجوية.

وأكد أن تأثر محصول المانجو وإنتاجية المحافظات المختلفة كان طفيفًا، متوقعا عدم تأثر أسعار المانجو في الأسواق نظرا للتأثير الطفيف الذي شهده المحصول.