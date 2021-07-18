«البيضاء» بـ27 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الأحد، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 25 و27 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و23 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 30 إلى 34 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 36 إلى 42 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و10 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 7 إلى 8 جنيهات والكتكوت البلدي 6 جنيهات، أما وصل سعر البانية إلى 70 جنيهًا.

وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 35 إلى 40 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 40 إلى 45 جنيهًا للكرتونة.

كان قد قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الحالية تشهد أزمة في أسعار البيض؛ بعدما ارتفع سعر الطبق إلى 50 جنيهًا، بينما السعر المناسب يجب أن يكون في حدود 27 جنيهًا.

أن سبب هذه الأزمة هو ضرب موسم البيض من الأساس، وأعقب ذلك طرح كميات من قِبل المنتجين وهو ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدًا حدوث انخفاض في الأسعار عقب عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الانخفاض المتوقع لا يجب أن يصل إلى حد إخراج المُنتِج من المنظومة، موضحًا أن سعر الأعلاف وصل حاليًّا إلى 8500 جنيه، وهو جزء من تكلفة الإنتاج، ويجب مراعاتها.