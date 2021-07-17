السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس شيوخ الطوارق: نتمسك بإجراء الانتخابات الليبية فى موعدها

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

أعرب مجلس شيوخ قبائل الطوارق، اليوم السبت، عن تأييده لمخرجات بيان مجلس الأمن الدولي فيما يخص الشأن الليبي والمعطيات التي تسهم في تصحيح مسار الأزمة الليبية.

 

وأكد المجلس، في بيان، نقلته قناة "ليبيا الحدث"، تمسكه بالمسار الديمقراطي المتمثل الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، معبرًا عن أمله من الجهات السياسية والمؤسسات الليبية في توفير كل ما يلزم من إجراءات تسهم في نجاح العملية الانتخابية المقبلة واحترام نتائجها.

 

وناشد المجتمع الدولي معاقبة كل من حاول عرقلة سير العملية السياسية في تنفيذ مخرجات خارطة الطريق ومدهم بالدعم اللازم لإنهاء الانقسام الذي أدى إلى عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري.

 

وطالب مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية دون شرط أو قيد وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي (2570) ومخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني واحترامًا للسيادة الليبية.

 

الحكومة تؤكد: لن تبقى أى قوة أجنبية أو مرتزقة فى الأراضى الليبية


وفي وقت سابق من اليوم قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بعد عودته من نيويورك، إنه لم يكن لليبيا حضور مؤثر في مجلس الأمن وأكدنا خلال وجودنا في المجلس أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد، وفق قوله.

 

وأضاف الدبيبة في كلمة له فور وصوله العاصمة طرابلس: "لن تبقى أي قوة أجنبية أو مرتزقة في الأراضي الليبية وسنجعل الانتخابات واقعًا ولن نقف أمام رغبة الليبيين"، وفق تعبيره.

 

وتابع: "دعونا إلى تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج وقد وجدنًا دعمًا كبيرًا من المجتمع الدولي".

 

واختتم الدبيبة كلمته قائلًا: "الهدم والتدمير والحرب سهلة جدا، لكن البناء ولم الشمل هو أصعب طريق وسنختار الطريق الصعب لبناء الدولة".

مجلس شيوخ قبائل الطوارق ليبيا إجراء الانتخابات البرلمانية اجراء الانتخابات الرئاسية اخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب مجلس الأمن الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أول رد من حلا شيحا على شطب عضويتها فى نقابة الممثلين

ارتدت بدلة مخالفة.. تحرير محضر لراقصة فى حفل بالساحل الشمالى

«ضربنا ولما أخد الـ70 ألف ضحكلنا».. تفاصيل جديدة عن مشاجرة حمو بيكا فى الساحل الشمالى

والد حلا شيحة: ابنتى مختطفة.. وما كتبته بدفع من معز مسعود

30 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى إفريقيا

تشديد التدابير فى أوروبا لاحتواء موجة جديدة من كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية