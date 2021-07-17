مجلس شيوخ الطوارق: نتمسك بإجراء الانتخابات الليبية فى موعدها

أعرب مجلس شيوخ قبائل الطوارق، اليوم السبت، عن تأييده لمخرجات بيان مجلس الأمن الدولي فيما يخص الشأن الليبي والمعطيات التي تسهم في تصحيح مسار الأزمة الليبية.

وأكد المجلس، في بيان، نقلته قناة "ليبيا الحدث"، تمسكه بالمسار الديمقراطي المتمثل الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، معبرًا عن أمله من الجهات السياسية والمؤسسات الليبية في توفير كل ما يلزم من إجراءات تسهم في نجاح العملية الانتخابية المقبلة واحترام نتائجها.

وناشد المجتمع الدولي معاقبة كل من حاول عرقلة سير العملية السياسية في تنفيذ مخرجات خارطة الطريق ومدهم بالدعم اللازم لإنهاء الانقسام الذي أدى إلى عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري.

وطالب مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية دون شرط أو قيد وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي (2570) ومخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني واحترامًا للسيادة الليبية.

الحكومة تؤكد: لن تبقى أى قوة أجنبية أو مرتزقة فى الأراضى الليبية



وفي وقت سابق من اليوم قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بعد عودته من نيويورك، إنه لم يكن لليبيا حضور مؤثر في مجلس الأمن وأكدنا خلال وجودنا في المجلس أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد، وفق قوله.

وأضاف الدبيبة في كلمة له فور وصوله العاصمة طرابلس: "لن تبقى أي قوة أجنبية أو مرتزقة في الأراضي الليبية وسنجعل الانتخابات واقعًا ولن نقف أمام رغبة الليبيين"، وفق تعبيره.

وتابع: "دعونا إلى تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج وقد وجدنًا دعمًا كبيرًا من المجتمع الدولي".

واختتم الدبيبة كلمته قائلًا: "الهدم والتدمير والحرب سهلة جدا، لكن البناء ولم الشمل هو أصعب طريق وسنختار الطريق الصعب لبناء الدولة".