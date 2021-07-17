قبل العيد.. تعرفى على مميزات وعيوب استخدام الحناء لصبغ الشعر

ترغب السيدات في تجديد مظهر شعرهن مع اقتراب العيد واستخدام الحناء فكرة مجدية عن استخدام الصبغات الصناعية نظرًا لعدم وجود مواد كيميائية قاسية، فالحناء طبيعية تماماً، وهي أيضًا سريعة الزوال من الشعر مقارنة بالصبغات الطبيعية وفي ما يلي فوائد وعيوب استخدام الحناء للشعر قبل الإقدام على صبغ شعرك بها.

فوائد استخدام الحناء



-تصلح وتقوي الشعر.

نظر؟ا لكون الحناء غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للشعر، فإن ذلك يساهم في تعزيز صحة الشعر بشكل عام.

إلى جانب ذلك، من المعروف أن الحناء تغذي الشعر عن طريق تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يضمن حصول فروة الرأس على جميع العناصر الغذائية الضرورية والأكسجين للبقاء بصحة جيدة.

تقوي الحناء خصلات الشعر فتصبح أقل عرضة للتلف والتساقط.

أظهرت الأبحاث أيضًا أن استخدام الحناء يمكن أن يساعد في القضاء على تقصف الأطراف.



- يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض كبير في تلف الشعر.

-تجعل الحناء خيوط الشعر أكثر سمكًا وأقل عرضة للتكسر.



ترطب الحناء الشعر ويصبح الاحتفاظ بالرطوبة أكبر داخل كل خصلة شعر.

تجعل الشعر أكثر نعومة ولمعانًا لأن الشعر أكثر رطوبة.

في النهاية، يعمل كل هذا على تحسين مظهر الشعر فهو أكثر نعومة وحريرًا ولمعانًا، بدون تجعد مخيف أو نهايات متقصفة.

كما تساعد الحناء في علاج قشرة الرأس والصدفية.

وتساعد في الحفاظ علي صحة فروة الرأس بسبب احتوائها على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، مما يجعلها حلاً عضويًا جيدًا آخر للقشرة.



-بفضل خواصها المضادة للميكروبات ، تمنع الحناء نمو الفطريات التي توصف بأنها تسبب قشرة الرأس، وهي الملاسيزية .



عيوب استخدام الحناء

- يعد تطبيق الحناء على الشعر أكثر فوضوية وصعبًا بحيث تصبح عملية استخدام الحناء عملية شاقة خاصةً بسبب صعوبة تطبيقها بنفسك.

تأخذ الحناء قوامًا يشبه الطين عند صنعها في عجينة وتوضع على الشعر، هذا يعني أنه قد يكون من الصعب التأكد من طلاء كل أجزاء الشعر بشكل صحيح، ويمكن أن تسقط بعض الحناء أيضًا على جبهتك أو ذراعيك أو حول رأسك.

للصعوبة التي تصاحب تطبيق الحنة بنفسك، قد تواجه أيضًا صعوبة في التأكد من أن جميع الخيوط مغطاة بالتساوي.

نظرًا لقوامه الكثيف ، يكون وضعه على الشعر كله أقل سهولة، على عكس الصبغات الكيميائية.

يعني استخدام الحناء الطبيعية أيضًا أنك لا تعرفين اللون الذي ستنتهي به حقًا بعد التطبيق هل ستحصلين على شعر أحمر شديد الحيوية، أم ستعطي شعرك لونًا أحمر باهتًا.

-في حالات أخرى، يمكن أن يتسبب استخدام الحناء، في حدوث ردود فعل سيئة للغاية مع صبغات الشعر التجارية.

-يتم أحيانًا خلط صبغات الحناء التي يتم شراؤها في المتاجر مع مركبات أخرى لإنتاج ألوان أخرى، وبعضها يحتوي على أملاح معدنية

-تتفاعل هذه الأملاح مع المواد الكيميائية الموجودة في الأصباغ التجارية، مثل الأمونيا، فإن النتيجة النموذجية هي تدخين شعرك من تفاعلها، وهي بالتأكيد ليست علامة جيدة.

-لا ينصح أيضًا باستخدام الحناء على الشعر المعالج كيميائيًا، خاصةً إذا كنت قد صبغت شعرك مؤخرًا فقط، حيث يمكن أن تحدث تفاعلات مماثلة.

-تغمق الحناء الشعر بمرور الوقت ويمكن أن تؤدي التطبيقات المتتالية للحناء على الشعر إلى جعل لونه أغمق بمرور الوقت.