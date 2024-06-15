مفاجأة صادمة بشأن حالة طقس عيد الأضحى 2024.. إليك التفاصيل

حالة طقس عيد الأضحى 2024، يبحث عن حالة طقس عيد الأضحى 2024، العديد من الأشخاص، ويقبل عيد الأضحى 2024 هذا العام في ظل موجة حارة تجتاح البلاد، فما هى درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى 2024، وهل ستكون مناسبة للخروج والتنزه؟

حالة طقس عيد الأضحى 2024 ودرجات الحرارة يوم عرفة

حالة طقس عيد الأضحى 2024، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة ذروتها يوم وقفة عرفات 2024، الموافق 15 يونيو 2024، حيث ستسجل العظمى 48 درجة مئوية في الصعيد، و43 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

انخفاض طفيف في أول أيام العيد

حالة طقس عيد الأضحى 2024، تشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة بدءًا من أول أيام عيد الأضحى 2024، الموافق 16 يونيو 2024، بمعدل يتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.

حالة طقس عيد الأضحى 2024

تفاصيل درجات الحرارة في مختلف المناطق

القاهرة الكبرى: العظمى: 37 - 38 درجة مئوية الصغرى: 26 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى: 31 درجة مئوية الصغرى: 23 درجة مئوية

جنوب سيناء: العظمى: 44 درجة مئوية الصغرى: 32 درجة مئوية

شمال الصعيد: العظمى: 42 درجة مئوية الصغرى: 29 درجة مئوية



نصائح للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة

شرب كميات وفيرة من الماء. ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقاتمة اللون. تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. استخدام واقي الشمس بانتظام. تهوية المنزل جيدًا. الاستحمام بماء بارد. تناول الأطعمة الخفيفة الغنية بالماء. مراقبة كبار السن والأطفال الصغار بشكل خاص.

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