أول مطربة غنت فى فيلم سينمائى مصرى.. 10 معلومات عن نادرة أمين فى ذكرى ميلادها

يصادف اليوم الذكرى الـ117 لميلاد الفنانة نادرة أمين، أول مطربة غنت في السينما المصرية عام 1932 في فيلم أنشودة الفؤاد وفي هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عنها.



١-ولدت نادرة 17 يوليو 1906 وتوفيت في 24 يوليو 1990 وعاشت 84 عاما، وهي من والد مصري من رشيد، يرجع أصله إلى أسرة شتا المعروفة هناك، ومن أم لبنانية الأصل.

٢-تعد أول مطربة غنت في فيلم سينمائي.



٣-لم تكتف نادرة بهذا فقط، بل إن صورتها وضعت في العام ذاته على غلاف أول عدد من مجلة الكواكب، أقدم مجلة فنية في الوطن العربي، وهو العدد الذي طرح في الأسواق في الثامن العشرين من شهر شهر مارس من عام 1932.

٤-كما أن نادرة من المطربات القلائل اللاتي كتب فيهن قصائد، حيث كتب فيها الشاعر العراقي الكبير جميل صدقي الزهار قصيدة قال فيها:



بين أغانيك وبين وجهك الجميل

معجزة ثالثة من معجزات القاهرة

فحبذا الفن وحبذا أغاني نادرة

٥-أحبت نادرة الغناء منذ صغرها، ودرست العزف على العود على يد موسيقي يدعى يوسف عمران، كما تعلمت غناء الموشحات.

٦- حصلت نادرة على فرصة للغناء في حفل عام 1929 في حضور أمير الشعراء أحمد شوقى والموسيقار محمد عبدالوهاب.



٧-قدمت للإذاعة المصرية عددا من الأغنيات أشهرها أنشودة القطن، وغني معايا يا موج النيل، وبين الزهور، وخدود الورد، والياسمين، وفضفض الماء يا قمر، وبكالك يا ليل يشجيني، وأعطني العود أغني.



٨-وقدمت في الدراما 3 أفلام وهي أنشودة الراديو عام 1936 وشبح الماضي عام 1934 وأنشودة الفؤاد عام 1932.



٩-تعد نادرة من أقدم الفنانات اللاتي غنين للجيش المصري، وذلك أثناء خوضه حرب فلسطين عام 1948.



١٠-كما كانت من أوائل من غنى لثورة يوليو عام 1952.