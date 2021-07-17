إزالة وإيقاف 4 تعديات ورفع 30 طن مخلفات بقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني ووقف البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص بالتزامن مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة من نقاط التجمع بالقري، حيث تم إزالة وإيقاف 4 حالات تعد في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها وقامت برفع 30 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي

قال عادل عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل واصلت الوحدة المحلية بالقرية جهودها المبذولة لوقف البناء العشوائي، حيث تم إزالة حالة تعد في المهد خارج الحيز العمراني بمساحة 100 متر كما تم إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 50 مترا مؤكدا على المتابعات المستمرة والإزالة فى المهد، مضيفا باستمرار الحملات المكثفة للنظافة بالقرية والتوابع حيث تم رفع 30 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بمناطق طوة والشيخ نجيم وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير أنه تم ايقاف اعمال صب سقف مخالف في المهد لعدد 2 حالة بمساحة 220 مترا وتم عمل اللازم قانونا، مضيفا أنه تم متابعة سير العمل في إنشاء مبنى الوحدة الصحية بمهدية والتأكيد على إنهاء الأعمال في الميعاد المحدد لدخولها في الخدمة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

من جانبه قال اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه كلف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والقرى بالمتابعة المستمرة ورفع حالة الاستعداد لمواجهة البناء العشوائي، من خلال تفعيل دوريات لرصد المخالفات بنطاق المركز والمدينة والتعامل الفوري مع المخالف وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

إزالة تعديات بقري المنيا

إزالة تعديات بقري المنيا

إزالة تعديات بقري المنيا

إزالة تعديات بقري المنيا

إزالة تعديات بقري المنيا

إزالة تعديات بقري المنيا

إزالة تعديات بقري المنيا

إزالة تعديات بقري المنيا

إزالة تعديات بقري المنيا