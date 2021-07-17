«نظافة القاهرة»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم، مع روؤساء مجمعات الجراجات بالمناطق الأربعة، حيث طلب منهم الاستعداد لفتره العيد ورفع درجه الاستعداد لمواجهه العمل في الأيام المقبلة.

وطالب رئيس الهيئة بالبدء في تسليم السيارات والمعدات المطلوبه للشركات بعد العيد مباشرة.

ووجه برفع كفاءه جميع المباني الإدارية والورش الوسيطة بجميع الحراجات لاستغلال المساحات الموجوده بجميع الجراجات، بعد أن تم التنبيه على الإدارة العامة للمشروعات برفع كفاءة جميع الجراجات في الفتره القادمة.

كان اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، قد تفقد، أمس، أعمال تطوير ورفع كفاءة الورش الإنتاجية والاستعدادات النهائية للافتتاح في الأيام المقبلة بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة.

وتفقد الشرشابي معرض المنتجات التي تقوم الورش بتصنيعها في جميع الأقسام من تفصيل ملابس العاملين بالهيئة من عاملين وسائقين وعمال حدائق ونظافة.

كما تفقد ورش الحدادة والنجارة والإنشاءات والمخازن وأعمال الدهانات، وتفقد رئيس هيئة نظافة القاهرة أعمال الزراعة بطول الورش لرفع مستوى النواحي التجميلية الزراعية بالورش.

وتفقد ورش الهراسات للمعدات الثقيلة بالهيئة استعدادًا لافتتاح مراحل التطوير التي تتم بها على مستوى المباني الإدارية والورش الرئيسية.

رئيس هيئة نظافة القاهرة

رئيس هيئة نظافة القاهرة

رئيس هيئة نظافة القاهرة