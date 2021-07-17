جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 علمي رياضة / علوم من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل خاصة عقب استثناء طلاب الثانوية العامة والمشرفين على الامتحانات من تعديل ايام إجازة عيد الأضحى المبارك لذلك نستعرض من خلال هذا التقرير المتبقي من جدول امتحانات طلاب الشعبة العلمية و كيفية الحصول على النتيجة عبر موقع الدستور الإلكتروني والفئات المستثناة من إجازة عيد الأضحى



جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 علمي رياضة / علوم

امتحن طلاب الشعبة العلمية بمرحلة الثانوية العامة مادة اللغة العربية يوم 11 يوليو الماضي مرورا بمادة اللغة الأجنبية الثانية و مادة الجبر والهندسة الفراغية ومادة الكيمياء التي أجريت اليوم السبت 17 يوليو الجاري حيث يتم استئناف سير عملية الإمتحانات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من ( 19_ 23) يوليو حيث يخضعون لامتحان مادة الفيزياء يوم 26 يوليو ومادة الأحياء يوم 31 يوليو ومادة الجيولوجيا يوم 2 أغسطس لقسم "علوم" أما طلاب قسم الرياضيات يخضعون لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" يوم 28 يوليو ومادة الاستاتيكا يوم 31 يوليو ومادة التفاضل والتكامل يوم 2 أغسطس



كيفية الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 من خلال موقع الدستور

يساهم موقع الدستور الإلكتروني بعدة خدمات إلكترونية لطلاب الثانوية العامة أبرزها إمكانية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بنتيجتهم عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021 وانتظار اعتماد النتيجة رسميا من وزارة التربية والتعليم وذلك عقب تسجيل بياناتهم عبر الموقع حاليا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالنتيجة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

كتابة بيانات الطالب الراغب في الحصول على درجاته كاملة في الامتحانات ( الاسم، الرقم القومي، المدرسة المقيد بها، محافظة الإقامة، ...

كتابة بيانات التواصل مع الطالب لإرسال النتيجة فور اعتمادها ( رقم التليفون والبريد الإلكتروني)

سيتم إرسال رسالة نصية للطالب عبر هاتفه المحمول بها كافة درجاته في الامتحانات عبر هاتفه المحمول المسجل من قبل

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الفئات المستثناة من إجازة عيد الأضحى المبارك

استثنت رئاسة مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت من اليوم 17 يوليو وتنتهي يوم 24 يوليو الجاي وذلك لضمان استمرار الامتحانات وفق جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 علمي رياضة / علوم و الشعبة الأدبية الانتهاء منها في مواعيدها المحددة يوم 29 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية ويوم 2 أغسطس لطلاب الشعبة العلمية حيث تم إجراء اليوم بالفعل امتحان مادة الكيمياء