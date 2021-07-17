السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدستورى الحر التونسى: لن نتحالف مع حركة الإخوان مطلقا

عبير موسي
عبير موسي

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي في تصريحات اعلامية نقلتها قناة العربية:  إن حزبها لن يتحالف مطلقا مع الإخوان، في إشارة إلى حركة "النهضة"، في حال فوز الحزبين في الانتخابات التشريعية القادمة.

 

وأضافت:  أن هدف الحزب تنوير الرأي العام بأن هذه الحركة تتكون من ميليشيات عنف، وأنها مستعدة لبيع البلاد من أجل البقاء في السلطة.

 

وسبق و أن قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر:  إن بلادها تعيش أزمة تهدد استقرارها بسبب جماعة الإخوان، وإنها تنتظر قرارا من الرئيس التونسي قيس سعيّد لمحاسبتهم.

 

وأوضحت أن الواقع التونسي يشهد أزمة دستورية على مستوى الأوضاع الاقتصادية الرديئة والسياسية المتوترة، والاجتماعية المهددة، نتيجة حكم الإخوان الذين كانوا يعلمون أنهم سيرفضون من الشارع والشعب التونسي".

 

واعتبرت:  أن هذه الأزمة الدستورية "تقلق الجميع وتهدد وجود الدولة واستقرارها"، قائلة "ننتظر قرارا من رئيس الجمهورية لوضع حد للإخوان ومحاسبتهم وإرجاعهم إلى حجمهم الطبيعي، كي تعود لتونس عافيتها".

 

وفي سياق منفصل، استقبل ميناء رادس في تونس، الدفعة الأولى من المساعدات الطبية الإيطالية لدعم جهود تونس في مكافحة فيروس كورونا.


وكانت الحكومة الإيطالية، قد أعلنت  الخميس، أنها سترسل 25 طنا من المساعدات الطبية والمستلزمات الصحية لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كورونا.


وكانت السفارة الإيطالية في تونس، قد ذكرت أمس في بيان لها، أن هناك 4 بواخر أخرى تحمل مساعدات طبية ستصل تونس خلال الأيام القليلة المقبلة.


كما استقبلت تونس اليوم مساعدات طبية من سويسرا على متن طائرة عسكرية.


وذكرت سفارة سويسرا في تونس، في بيان أصدرته الجمعة، أن المساعدات الطبية السويسرية إلى تونس شملت مكثفات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي.


كما ذكرت السفارة أن هذه المساعدات تأتي ضمن برنامج دعم وضعته سويسرا لتونس عام ٢٠٢٠ لمجابهة جائحة كورونا

رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى الإخوان حركة النهضة الاخوانية تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

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