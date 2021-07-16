حقيقة ضبط سيارة محملة بـ«الحمير» قبل بيعها فى القاهرة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية بشأن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة محملة بعدد من الدواب "حمير" نافقة بالفيوم قبل بيعها بالقاهرة.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن السيارة كانت فى طريقها لتوريد تلك الدواب "حمير" لحديقة الحيوان بالجيزة بتفويض صادر عن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

في السياق، أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، لتوفير جو هادئ للاحتفالات، في إطار خطة عامة تعتمد على رصد كل ما يخل بالأمن العام، وتنفيذًا لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.