السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة ضبط سيارة محملة بـ«الحمير» قبل بيعها فى القاهرة

سيارة محملة بالدواب
سيارة محملة بالدواب

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية بشأن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة محملة بعدد من الدواب "حمير" نافقة بالفيوم قبل بيعها بالقاهرة.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن السيارة كانت فى طريقها لتوريد تلك الدواب "حمير" لحديقة الحيوان بالجيزة بتفويض صادر عن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

في السياق، أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، لتوفير جو هادئ للاحتفالات، في إطار خطة عامة تعتمد على رصد كل ما يخل بالأمن العام، وتنفيذًا لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

القنوات الفضائية حدائق الحيوان عيد الأضحى مصدر أمني وزارة الداخلية

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