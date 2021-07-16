إسبانيا تكافح لاحتواء كورونا مع ارتفاع معدل العدوى

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسبانية أن معدل العدوى بفيروس كورونا على مدى أسبوعين ارتفع إلى 537 حالة لكل مئة ألف من السكان اليوم الجمعة، بينما تكافح البلاد للتغلب على زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وأظهرت البيانات أن منطقة كتالونيا، المركز السياحي في البلاد، هي الأكثر تضررًا مع ارتفاع معدل العدوى في 14 يومًا إلى 1160 حالة لكل مئة ألف من السكان.

كانت السلطات الإسبانية قد تنفست الصعداء في أوائل يونيو عندما صار عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 هزيلًا.

لكن بحلول منتصف يوليو، فرضت مناطق مثل كتالونيا حظر التجول وقيودًا أخرى في الوقت الذي حشدت فيه البلاد قواها للسيطرة على الوباء.

ويلقي علماء الأوبئة باللائمة على الاندفاع لاستئناف السياحة الدولية والتقارب الاجتماعي بين الشباب الذي لم يتلق التطعيم، بينما تصادفت نهاية العام الدراسي مع ظهور السلالة دلتا المهيمنة حاليًا وإعاة فتح الملاهي الليلية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الجمعة أنه تأكدت إصابة أربعة ملايين و100222 شخصًا، بينما توفي 81096 منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء إجمالي 49.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة، اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بنحو 743 ألفا و177 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إسبانيا شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 28 أسبوعًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.