الراحة في المنزل وتجنب أخبار الجائحة.. نصائح للتعافي من فيروس كورونا

تسبب الإصابة بفيروس COVID-19 بعض الأعراض الخفيفة وغالبية الأشخاص يمكنهم التعافي في المنزل وقد تستمر الأعراض بضعة أيام وقد يشعر الأشخاص المصابون بالفيروس بالتحسن في غضون أسبوع تقريبًا.

وتعرض لكم “الدستور” في السطور التالية بعض النصائح لتسريع عملية التعافي من فيروس كورونا المستجد.

نصائح للتعافي من فيروس كورونا المستجد

_ الراحة في المنزل وتناول السوائل ومسكنات الألم بالإضافة للخضار والفواكه المفيدة، وتناول وجبات صحية والحفاظ على رطوبة الجسم.

_بإمكانك ممارسة الرياضة والحصول علي قسط كافي من النوم، وتجنب استخدام الكحول والتبغ.



_راقب بعناية نفسك وإذا بدا أن الأعراض تزداد سوءًا ، فاتصل بالطبيب وذا شعرت بعلامات تحذير طارئة، يفترض الحصول على عناية طبية على الفور وتشمل هذه العلامات صعوبة في التنفس وألم أو ضغط مستمر في الصدر مع الإحساس بالإرتباك والقلق الزائد بالإضافة إلى تغير لون الشفاه أو الوجه إلى اللون الأزرق ولون الجلد الشاحب بشكل عام، وعدم القدرة علي البقاء مستيقظا جميعها أعراض تتطلب الذهاب للطبيب أو المستشفى أو طلب الإسعاف في الحالات المتقدمة.

كبار السن يلزمهم متابعة أولية عند الإصابة بالفيروس

يجب على كبار السن والأشخاص في أي عمر ممن يعانون من حالات طبية حالية الاتصال بطبيبهم بمجرد أن تبدأ الأعراض هذه العوامل تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بأعراض خطير من COVID-19 قد تؤدي إلى الوفاة.

الابتعاد عن أخبار كورونا المزعجة علي مواقع التواصل الإجتماعي.



_ عندما تتعافى ابق على اتصال بالآخرين من خلال الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية. وتجنب سماع أخبار COVID-19 ، كما بإمكامك أن تستريح وركز على الأنشطة الممتعة، مثل القراءة أو مشاهدة الأفلام أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

_إذا كنت تعاني من حالة صحية عقلية مثل القلق أو الاكتئاب، فاستمر في علاجك اتصل بطبيبك أو أخصائي الصحة العقلية إذا ساءت حالتك.