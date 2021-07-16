السبت 17 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة دراما الوان 2021 نايل سات.. تابع جميع المسلسلات الآن

قناة دراما الوان
قناة دراما الوان

تردد قناة دراما الوان 2021 .. يحظى على اهتمام واسع على محركات البحث "جوجل" وتداول كبير على منصات التواصل الاجتماعي المتعددة، حيث أنها تعرض أعمال درامية تتصدر مشاهد الموسم، ولكن تلك الفترة خاصة لحلول عيد الأضحى المبارك، كما تعرض بشكل مكثف المسلسلات التركية والأجنبية والهندية المدبلجة باللغة العربية الواضحة، التي تسعد جميع المشاهدين.

تردد قناة دراما الوان 2021 نايل سات


ولذلك تستعرض “الدستور” تردد قناة دراما الوان 2021، والتي تعتبر محور اهتمام المتابعين بسبب جودتها العالية وبعدها عن التشويش وعن الأمور الأخرى التى تظهر فى العديد من القنوات التى ينفر منها المتابعين والمشاهدين، حيث تنظم بشكل أساسي جدول بث لعرض المسلسلات من نوع تركي تأخذ طابع الأكشن والرومانسي والتاريخي، وهو ما سيؤدي إلى توسيع القاعدة الجماهيرية الضخمة التي حظيت عليها بشكل واضح خلال الشهور الماضية.

تردد قناة دراما الوان 2021

  • التردد الخاص بالقناة.. من خلال ضبطه على 11595
  • الاستقطاب الخاص بالقناة..من خلال ضبطه على H عمودى
  • معدل الرمز الخاص بالقناة.. من خلال ضبطه على 27500
  • التصحيح الخاص بالقناة.. من خلال ضبطه على5/6
     قناة دراما الوان 
    وفي هذا السياق، تتميز قناة دراما الوان الموجودة على الاقمار الصناعيه، عن باقي القنوات الأخرى في أنها لها حق البث الوحيد في العرض الأول للمسلسلات التركية والأجنبية والهندية المدبلجة باللغة العربية والتي تحظى الكثير من اهتمام المتابعين في جميع أنحاء الوطن العربي.

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ترددات قنوات المسلسلات 2021

 

تردد قناة أبو ظبي الجديد على القمر النصاعي نايل سات

التردد من خلال ضبطه على 12226

الاستقطاب من خلال ضبطه على رأسي

أما بالنسبة عن معامل تصحيح الخطأ وكذلك الترميز 27500من خلال ضبطه على5/6

تردد روتانا خليجية على القمر الصناعي نايل سات

– التردد من خلال ضبطه على 11295

 – الاستقطاب من خلال ضبطه على أفقي

 –واما بالنسبة عن معامل تصحيح الخطأ والترميز 27500 : من خلال ضبطه على 5/6.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

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