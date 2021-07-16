شباب مطروح المشاركون بمؤتمر «حياة كريمة»: كلمة الرئيس أطفأت نار القلق في صدورنا

شارك أكثر من 500 شاب وفتاة من محافظة مطروح، أمس الخميس، في المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة والذي جاء بحضور عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي آراء المشاركين في المؤتمر عقب عودتهم إلى أرض مطروح اليوم الجمعة .

حيث قالت دولت عزت خلال حديثها لـ"الدستور إنها شاركت كواحدة شباب محافظة مطروح في الؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة موضحة أن المسئولين عن التنظيم بذلوا أقصى جهدهم ليخرج المؤتمر بهذا الشكل المشرف سواء بتوفير وسائل النقل أو تنظيم حركة المجموعات والدخول لموقع المؤتمر والخروج منه تلافيا لأية مشكلات وخاصة وأن المخطط كان حضور أكثر من عشرين ألف مشارك وفوجئنا بحضور ما يزيد عن ٦٠ ألف مشارك.

وأوضحت أن اختيار الضيوف كان أكثر من موفق فقد تم اختيار عدد من الشخصيات العامة المؤثرة والمحببة إلى الجميع مؤكدة على أن كلمة الرئيس السيسي جاءت لتطفئ نار القلق بصدورنا وتملأ قلوبنا عزة وكرامة واعتدادا بقدرة مصر وجيشها العظيم فقد كانت كلمة تحمل رسائل قوية من رئيس قوي لدولة قوية جدا لا يصح لشعبها أن يقلق وحقا انتهى المؤتمر وانتهى القلق معه.

وأضافت أن تمثيل محافظة مطروح جاء من مختلف الأحزاب والشباب المستقلين وممارسيي العمل العام، وأن مشاركتهم تمثيل مشرف جدا بالإضافة إلى السلوكيات القويمة وقدرتهم على تقديم الدعم إنجاحا للقاء مقدمة الشكر والإعزاز وأسمى آيات التقدير إلى رئيس الجمهورية لصدقه وأمانته ورغبته الصادقة والواضحة في مصارحة الشعب بكل ما يمكن التصريح به.

وتابع أمير حنفي أحد أبناء مطروح أنه بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى شاهد تنمية الريف المصري من مبادرة “حياة كريمة” بتكلفة ٧٠٠ مليار جنيه مؤكدا على أن السيسي طمأن الجميع عندما قال بحزم وشده وبقرار حكيم إن مياه مصر خط أحمر وأن الجيش المصري فداء لهذه المياه لو تطلب الأمر مرددا "القادم أفضل.. تحيا مصر".

وأشار محمد قاسم، أحد شباب مدينة براني، أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة المصارحة للشعب المصري حول القضية التي تشغل بال المصريين وهي قضية سد النهضة حيث أوضح أن جميع الخيارات مطروحة والمساس بحصة مصر فى مياة النيل خط أحمر مشيرا إلى أنه وجد في كلمة الرئيس ارتياحا كبيرا لدى جميع الوفود المشاركة الذين وعبروا بدورهك عن ثقتهم في القيادة السياسية.

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