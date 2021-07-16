المعاهد الأزهرية: امتحانات الشهادة الثانوية مستمرة غدًا

قال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحانات الشهادة الثانوية مستمرة غدا، كما هو مخطط سلفًا، ولن يتم تعطيلها.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان الجمعة، أنَّ قرار بدء إجازة العيد من الغد، لا ينطبق على الامتحانات، ونص على استمرار أعمالها وَفقًا للمواعيد المقررة.

وأهاب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالمعلمين والطلاب ضرورة الالتزام بالحضور والإجراءات الاحترازية والتعليمات المتبعة في الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية يوم 19 من شهر يونيو الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 1 أغسطس المقبل، والتي تقام وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

امتحانات الثانوية الأزهرية

عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة.

وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال تصحيح أوراق إجابات الثانوية فور الإنتهاء من أعمال الامتحانات مع بداية شهر أغسطس المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة بعد ذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس آب للتواصل مع المسؤولين، وهما: (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة.

ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، علمًا بأنه ينبغي على مقدم الشكوى إرسال ما يثبت هُويته؛ للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية؛ لتقديم المقترحات والشكاوى من قِبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.