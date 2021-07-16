أفضل خروجات إجازة عيد الأضحى 2021 (صور)

أفضل 8 وجهات سياحية لقضاء عطلتك..

أفضل خروجات إجازة عيد الأضحى 2021.. يستعد المصريون للاحتفال بعيد الأضحى، يتأهب البعض للتنزه والاستمتاع بهذه المناسبة، لكن في ظل كورونا تزداد المخاوف من الخروج درءا للإصابة بالفيروس.

أفضل خروجات إجازة عيد الأضحى 2021

وترصد "الدستور" أبرز الأماكن التي يمكن قضاء فسحة آمنة خلال العيد:

أفضل خروجات إجازة عيد الأضحى 2021 الإسكندرية

الإسكندرية تجمع كل شيء نحبه في المدن الساحلية وبعضنا يستغل اى اجازة للهرب إلى هناك وللراحة النفسية يكون اختيارك للاسكندرية اختيار بيكون موفق ومريح للنفسيه، ويمكنك زيارة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي وقصر المنتزه وكوبري ستانلي.

خروجات شرم الشيخ

إذا كنت تبحث عن مناظر طبيعية وخلابة خلال عطلة اجازة عيد الاضحى فعليك بالسفر إلى شرم الشيخ فاهي أهم الوجهات السياحية المطلة على البحر الأحمر، لذا فهى قبلة العديد من السياح ممن يأتون إلى مصر من أجل الاستمتاع بجوها.

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خروجات الغردقة

أذا كنت من محبي الالعاب المائية فعليك بالسفر إلى الغردقة فى أجازة عيد الأضحى، ورغم أنها تتميز بامتلاكها الكثير من الأماكن الطبيعية الخلابة، إلا أن لديها ميزة مختلفة وهي امتلاك أفضل الأماكن التى تحتوي على الألعاب المائية التى تناسب كافة الأعمار.

دهب

لمحبي رياضة الغوص تعتبر مدينة دهب هي مقصد لمحبي رياضة الغوص من الأجانب والمصريين، فكل ما عليك فعله هو أن ترتدى ملابس الغوص حتى تستكشف الشعاب المرجانية وتستمتع بجمال ومعالم الطبيعة تحت البحر.

نويبع "رأس شيطان"

نويبع تعتبر من أجمل الأماكن السياحية الموجودة فى مصر ولا يعرفها الكثير منا، وهى أحد أماكن الغطس فى البحر الأحمر، كما يوجد بها مخيمات بسيطة على الطريقة البدوية.

الساحل الشمالى

الساحل الشمالى واحد من أكثر الأماكن سحراً فى مصر، حيث المياه الزرقاء الساحرة، والرمال الناعمة المستقرة على شواطئه، والألعاب المائية، والسهرات المتعددة، تلك الأشياء التى تجعل منه مقصد الجميع خلال عيد الأضحى.

مرسى مطروح

تصنف محافظة مطروح سياحياً كواحدة من أجمل مناطق البحر المتوسط، حيث تمتاز شواطئها بصفات فريدة لصفاء المياه ونعومة رمالها البيضاء، وتدرج ألوان مياه البحر، كما أن جميع شواطئ بمطروح مفتوحة ومجاناً.

أفضل خروجات إجازة عيد الأضحى 2021 العين السخنة

العين السخنة هي نموذج سياحي فريد من حيث الطبيعة الخلابة والشمس الدافئة طوال العام وجبالها الشاهقة الرائعة والعيون الكبريتية التى تعالج الكثير من الأمراض.