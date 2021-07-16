الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صاحب شركة وعامل بحوزتهما عقاقير مجهولة المصدر في القاهرة

عقاقير مجهولة المصدر
عقاقير مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب شركة وعامل بحوزتهما 164 ألف قرص وكبسولة وأمبول وعبوات دوائية، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة داخل سيارة في مدينة نصر.

وبمواجهتهما اعترف الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، كما أقر بإدارته مخزن بدون ترخيص بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم مدينة نصر.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المختصة تم استهداف المخزن المشار إليه، وعثر بداخله على قرابة "164,339 قرص وكبسولة وأمبول وعبوات دوائية "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة" - مبلغ مالى".

وبمواجهة الأول بما أسفر عنه الضبط، أقر بإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة التهرب الجمركي

يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.

 

الأجهزة الأمنية القاهرة صاحب شركة 164 ألف قرص مهربة جمركيا مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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