جدول امتحانات الثانوية العامة المتبقى لعام 2021

يواصل طلاب الثانوية العامة الامتحانات الخاصة بهم حتى بعد انتهاء عيد الأضحي المبارك، وخاض الطلاب عدد من المواد من بينها اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والرياضيات والجغرافيا، وتنوعت الآراء في الامتحانات بين السهل والصعب ولكن أجمع الطلاب على أن امتحانات الثانوية العامة تحتاج فقط المذاكر هذا العام بالاضافة الي الاشادة بطريقة البابل شيت والتي تطبق لاول مرة في امتحانات الثانوية العامة، وتنشر الدستور المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢١ وهو كالتالي.

جدول أدبي

الأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق، والأحد 25 يوليو التاريخ، والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع، والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.



جدول علمي

السبت 17 يوليو الكيمياء، وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل يوم عن قائمة الغشاشين بالاسم وذلك في قرار جديد منها للحد من ظاهرة الغش، حيث تقوم بنشر اسماء الطلاب وارقام الجلوس الخاصة بهم حتي يخاف الباقية من التلاميذ الغشاشين وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قانون الغش سوف يطبق بحذافيره على جميع الطلاب ولا تهاون في ذلك.

وكانت أخر الحالات الخاصة بالغش وأعلنت عنها وزارة التربية والتعليم هي 33 حالة غش في امتحان الجغرافيا، وعدد 20 حالة في مادة اللغة العربية، و15 حالة في امتحان الرياضيات.

وعن غلق جروبات الغش عبر "التليجرام والواتس وفيسبوك" والتي تبدأ في تداول اوراق الامتحانات بعد بدء اللجان، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن ذلك ليس من اختصاصها وأن المسئولة عن ذلك وزارتي كل من وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن الغش ظاهرة مجتمعة منذ سنوات ماضية وأنها أفة مجتمعية ترجع في الأصل إلى التربية والأخلاق ولكن الوزارة تكثف جميع جهودها من اجل الحد منها.