رئيس مدينة المنيا: فتح المجازر لاستقبال الأضاحي بالمجان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن فتح أبواب جميع المجازر بنطاق مركز ومدينة المنيا أمام المواطنين طوال أيام العيد بالمجان وناشدت المواطنين بالالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك وعدم الذبح في الشوارع حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أركان حرب ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أنه سيتم تنظيم دوريات لمتابعة التزام المواطنين بعدم الذبح خارج المجازر، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وهو ما يصب في صالح العمل.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، رفعت درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز 38 مجزر لاستقبال الأضاحي من المواطنين، بالمجان، مشدداً على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، وذلك للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم، ومشدداً على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على الاستمرار في الحملات التفتيشية والرقابية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، لتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، أنه يوجد بالمحافظة 38 مجزر يعمل بالمحافظة، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع المجازر، من خلال، وقف الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم، كما يتم المرور المستمر، على المجازر للتأكد من مدي جاهزيتها، والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، على ان يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مع التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة والتطهير والتعقيم، ولرفع المخلفات السائلة والصلبة أولا بأول، كما تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتنفيذ برنامج ذبح الأضاحي الخاص بهم، موضحاً به أيام الذبيح والاعداد التي سيتم ذبحها، واسم الجزر.

وأشار إلى أنه يتم المرور على المجازر لمتابعة جاهزيتها لاستقبال لحوم الاضاحي، كما تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، والإدارات البيطرية، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ24 ساعة، حيث تم تخصيص الأرقام التالية لاستقبال تساؤلات واستفسارات المواطنين، وهي أرقام غرفة عمليات الطوارئ بالمديرية، (2363677- 236455 – 2364550 -2346522)، وأرقام غرف طوارئ الإدارات البيطرية، وهي،

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