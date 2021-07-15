السيسي يتابع المشروعات الجاري تنفيذها لتنمية الريف «عبر الفيديو كونفرانس»

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع ضمن مبادرة (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، والتي تهدف إلى تحديث مختلف جوانب الحياة لـ 4 آلاف و584 قرية في جميع المحافظات، وتضم 58% من إجمالي سكان مصر، بتكلفة تقديرية حوالي 700 مليار جنيه.



واستعرض ممثلو (حياة كريمة) في القرى التي تشملها المبادرة، مشروعات التي يتم تنفيذها، في مجالات: البنى التحتية، وتحقيق التمكين الاقتصادي، وتعزيز التدخلات الاجتماعية وتنمية الانسان، وتطوير القطاع الصحي من مستشفيات ووحدات صحية ونقاط إسعاف، وكذلك قطاعات الكهرباء، والتعليم، والاتصالات، والصرف الصحي ومياه الشرب ومحطات المعالجة والتنقية والري وتبطين الترع، والغاز الطبيعي، والطرق ومجمعات الخدمات الحكومية، والشباب والرياضة، والزراعة، وخدمات التضامن الاجتماعي من محو الأمية وتأهيل ذوي الهمم وتجهيز العرائس وتوفير سكن كريم، فضلاً عن التأهيل المهني وإنشاء المجمعات الصناعية والزراعية وتدوير المخلفات وانشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.



وقال منسق (حياة كريمة) محمد علي جبر بقرية الرياض بمركز مدينة ناصر في محافظة بني سويف إن عدد السكان بالمدينة يبلغ 18 ألف نسمة فيما يصل عدد المشروعات 14 مشروعا بتكلفة 100 مليون جنيه، مستعرضا أعمال المجمع التعليم بالرياض الذي يشمل مدرسة تعليم أساسي، بتكلفة 10 ملايين جنيه، بنسبة تنفيذ حوالي 70%، ومدرسة تعليم فني بتكلفة 11 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ تتجاوز 70%، إلى جانب ملحق بها مبنى الورش.



كما استعرض منسق (حياة كريمة) مهند الجيار بقرية شرنوب التابع لمركز دمنهور بالبحيرة، المشروعات وعددها 10 مشروعات تشمل مدرسة تعليم أساسي ومحطات صرف صحي ومجمع خدمات متكامل، كما استعرض أعمال مشروع إحلال وتجديد مركز شباب شرنوب.



وفي محافظة الوادي الجديد، استعرض محمد رجائي منسق (حياة كريمة) بقرية الصحوة بمركز الدخلة، عدد المشروعات التي تشمل 10 مشروعات تم الانتهاء من أربعة منها، فيما يجرى حاليا ستة أخرى، ما بين مشروعات بنية تحتية وخدمات، بجانب مشروع الوحدة الصحية بالكود الهندسية لمنظمة التأمين الصحي الشامل، وجرى الانتهاء منها بالكامل بنسبة 100%، بتكلفة 10 ملايين جنيه.



وفي الغربية، استعرضت زينب سامي منسق (حياة كريمة) في عزبة البدوي، التابع لقرية الرياض بمركز زفتة، أعمال المشروعات التي تشمل 8 مشروعات بين صرف صحي ومياه شرب وغاز طبيعي وشباب ورياضة ورصف طرق، كما استعرضت تطبين ترعة أم عبدالعال بطول 2 كم، بتكلفة 6.2 مليون جنيه.



وفي السياق، استعرض المهندس أحمد أمجد رئيس غرفة العمليات المركزية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، مهام الغرفة الرئيسية بوحداتها الأربع المتمثلة في وحدة الرصد الميداني المعنية بأعمال الرصد والمتابعة الميدانية للمشروعات، وكذلك متابعة معدلات التنفيذ بالقرى.



كما استعرض أمجد - خلال المؤتمر - مهام وحدة الرصد الميداني المعنية بأعمال الرصد والمتابعة الميدانية للمشروعات، ووحدة المتابعة الاعلامية والرقمية المختصة بأعمال الرصد والمتابعة والتقييم لكل ما يتم تداوله في وسائل الاعلام والسوشيال ميديا عن مشروعات"حياة كريمة".

وتحدث عن مهام وحدة التحليل والتوثيق والمسئولة عن تحليل ومعالجة البيانات الواردة وتوثيقها، ووحدة قواعد البيانات والخريطة التفاعلية وهي المسئولة عن متابعة جميع المشروعات بالصور والاحداثيات الجغرافية، مؤكدا أن كافة أنشطة الغرفة المركزية تتم بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وكافة الجهات التنفيذية علي مدار الساعة.



من جهته، استعرض محمد طاهر رئيس قطاع الرصد والمتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة وعناصر الوحدة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية عددا من المشروعات الجاري تنفيذها من مواقع العمل المختلفة منها مشروع المجمع التعليمي الذي يضم مدرسة للتعليم الاساسي وأخرى للتعليم الفني بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، ومشروع إحلال وتجديد مركز شباب قرية شرنوب التابعه لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

كما استعرضوا ما تم تنفيذه بمشروع إنشاء وحدة صحية بقرية الصفوة التابعه لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ومشروع تبطين ترعة ام عبدالعال بعزبة بدوي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ومشروع محطة رفع قرية اتليدم التابعه لمركز أبوقرقاص بمحافظةالمنيا، ومشروع سكن كريم بوادي النقرة التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية قابونة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.