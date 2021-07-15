«الرعاية الصحية» توضح أهمية الحصول على لقاح كورونا

أكدت هيئة الرعاية الصحية، أن لقاح فيروس كورونا من أهم الإجراءات الوقائية والطريقة الأكثر فعالية لتقليل فرص الإصابة بالفيروس والحماية من مخاطره أو مضاعفاته.



وذكرت الهيئة أن اللقاح المضاد لكورونا، يخفف من حدة الأعراض عند الإصابة بالفيروس.



وتابعت أن اللقاح يسمح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعال والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، ولذا هو من أهم الإجراءات الوقائية للحماية من الإصابة بالفيروس.



وأشارت إلى أنه للتسجيل وحجز لقاح كورونا يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg، ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالخط الساخن: 15335.



وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أطلقت الأسبوع الماضى، حملة توعوية عن أهمية الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا "كوفيد19" في الوقاية من الإصابة بالفيروس، وكذلك الوقاية من مخاطره أو مضاعفاته حال الإصابة به، وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تحت شعار (التطعيم أمان).

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الحملة تستهدف رفع وعي المواطنين بأهمية تلقي اللقاح، ومدى أمانه وفاعليته، والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والفرق بين اللقاحات، والأعراض الجانبية المحتملة للقاحات، بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات أو الاستفسارات حول هل هناك فئات معينة من الناس يجب أن لا يحصلوا على لقاح كوفيد 19؟، وهل يمكن للحوامل والمرضعات تلقي لقاح كوفيد 19؟، وهل يمكننا التوقف عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد الحصول على لقاح فيروس (كوفيد-19)؟.

وأضافت الهيئة، أن حملة (التطعيم أمان) تستهدف أيضًا تشجيع المواطنين على تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، ونشر أماكن تلقي اللقاح، والحث على سرعة التسجيل بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح https://www.egcovac.mohp.gov.eg/?s=09#/registration، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحماية لهم.

ولفتت الهيئة، إلى أهمية التطعيم لجميع الفئات وخاصة للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كونهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن فاعلية اللقاح تتخطى ال 86%، كما يحمي من الدخول في مضاعفات حرجة بنسبة 100%، ودعت المواطنين بالحصول على اللقاح وتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان لحجز اللقاح، مضيفة أن اللقاح آمن وفعال.