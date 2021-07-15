الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أيقونة الجمهورية الجديدة».. مدبولى: مشروع «تطوير الريف» الأضخم والأعظم في التاريخ

مدبولي
مدبولي

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مشروع تطوير قرى الريف المصري، يعد الأضخم والأعظم في التاريخ، كما أنه يعتبر بمثابة "أيقونة الجمهورية الجديدة في مصر".


وأضاف مدبولي - في كلمته خلال انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي لمبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري مساء اليوم /الخميس/، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، بحضور آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية - أن مشروع تنمية الريف يعتبر مصريا 100% باستثمارات تزيد عن 700 مليار جنيه، من بينها حوالي 260 مليارا تكلفة المرحلة الأولى، مشدد ا على أن المشروع يعد ملحمة بناء وتعمير تشهدها جميع المحافظات، حيث يستهدف حوالى 58% من إجمالي السكان .


وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع - كما حدده الرئيس السيسي - يتعلق بالسعي لتغيير حياة المصريين للأفضل، لافتا إلى أن المشروع يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.


وقد استهل مدبولي كلمته بالقول "شرف عظيم ليا في هذا اليوم التاريخي لإطلاق مشروع هو الأكبر على مستوى العالم..ليس مبالغة لكنها حقيقة".
 

وبدأ منذ قليل، احتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتي الآن في قري ومراكز المبادرة.

مدبولي الجمهورية الجديدة تطوير الريف مبادرة حياة كريمة

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وائل لطفي

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