الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصطفى مدبولى: مشروع «حياة كريمة» هو الأكبر على مستوى العالم

جريدة الدستور

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم، إنه يشعر بشرف عظيم بسبب افتتاح مشروع «حياة كريمة»: «شرف عظيم لي أن أوجد في هذا اليوم التاريخي لإطلاق مشروع هو الأكبر على مستوى العالم، وهذا ليس من قبيل المبالغة، لأنه المشروع الأكبر الذي تقوم أي دولة في العالم في العصر الحديث بتنفيذه».

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وائل لطفي

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