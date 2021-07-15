«ليست الأولى».. جونسون أند جونسون تسحب 6 من منتجاتها المسرطنة

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الخميس، تقريرا عن سحب شركة "جونسون آند جونسون" 6 من منتجاتها الخاصة بالوقاية من الشمس من جميع متاجر الولايات المتحدة الأمريكية بعد اكتشافها مادة كيميائية مسرطنة تؤدي الى الوفاة في بعض العينات التي تم أخذها منها.

وأفادت الشركة في بيانها: "بأنه يجب على المستهلكين التوقف عن استخدام اي نوع من أنواع واقي الشمس المكون من 6 أنواع تحت اسم "نيتروجينا وأفينو" والتخلص منها، باستثناء نيتروجينا للبشرة الرطبة وسوف نقوم بإخطار الموزعين وتجار التجزئة بالتوقف عن بيع المنتجات والاستعداد لإعادتها لنا، ونؤكد اننا لا تستخدم البنزين او اي مواد بترولية في تصنيع بخاخات واقيات الشمس، وجاري التحقيق في سبب احتواء منتجاتنا على هذه المادة المسرطنة".

وقال المتحدث باسم شركة "جونسون آند جونسون": “إن الشركة على اتصال مع الهيئات التنظيمية في دول أخرى بشأن هذه القضية، لكنها لم تذكر عدد الزجاجات التي تأثرت بالمادة المسرطنة والنسبة الدقيقة التي إحتوتها من البنزين، على الرغم من أن القائمين على تصنيع المنتجات قالوا إن المستويات منخفضة ولا يتوقع أن تسبب اي مشاكل صحية لأي شخص في العالم”.

بودرة التلك تحتوي على مواد مسرطنة:

لم تكن تلك المرة الأولى التي تسحب فيها شركة جونسون أند جونسون منتجاتها من الأسواق بسبب احتوائها على مواد مسرطنة فقد قامت من قبل سحب بودرة التلك الخاصة بالأطفال بعد عثور إدارة الغذاء والدواء (FDA) على آثار للأسبستوس الذي يسبب السرطان.

وصرحت الشركة وقتها بأنها أصدرت هذا القرار بمثابة زيادة في الحذر، حيث إن كمية الأسبستوس التي عثر عليها كانت ضعيفة للغاية، وتقتصر على عينات محددة من عبوة واحدة من بودرة الأطفال.

وقتها قام عشرات الآلاف من الأشخاص بمقاضاة الشركة، مدعين أنهم تعرضوا لوقت طويل لتلك المادة الموجودة في بودرة الأطفال ما أدى إلى إصابتهم بالسرطان، ونفت وقتها أن تكون منتجاتها تحتوي على الأسبستوس على نطاق واسع، ولكن تم رفع أكثر من 13 ألف دعوى قضائية ضد "جونسون آند جونسون"، مدعين أن المنتج أدى إلى إصابات بالسرطان ادت الى الوفاة.

منتجات استحمام تحتوي على مواد مسرطنة:

كما رفعت بعض النساء دعوى قضائية ضد الشركة بعد تعرضهن للإصابة بسرطان المبيض بعد استخدام بعض منتجات الاستحمام النسائية التي تصنعها الشركة مما دفع القضاء الأمريكي إلى مطالبتها بدفع مليار ونصف دولار إلى أسر 9 من النساء اللتي توفين بالسرطان وبعض المصابات.

لقاح جونسون ضد كورونا يسبب خلل عصبي:

ومن جانب آخر، حذرت وكالة الأدوية الأمريكية من أنها رصدت خطر كبير للإصابة باضطراب عصبي نادر لدى أشخاص تلقوا لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد، وقالوا إنه يصيب الجسم بمرض عصبي نادر يدعى “غيلان باريه” أعراضه هي الإحساس بالضعف، أو الوخز، أو صعوبة المشي، أو صعوبة حركات الوجه.