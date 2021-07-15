الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تعلن نجاح ازالة ورم خبيث من كلية الإرشمندريت الأب نيقولا حنا فانوس

الاب نيقولا حنا
الاب نيقولا حنا فانوس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الأرشمندريت نيقولا حنا فانوس أجرى عملية إزالة ورم خبيث بنجاح.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو الوكيل البطريركي للشؤون العربية في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بنعمة الرب يسوع المسيح وشفاعة العذراء مريم وجميع القديسين، وبصلواتكم ودعائكم لهم من أجل أخانا الأرشمندريت الأب نقولا فانوس، وتمت بنجاح العملية التي أجريت له للاستئصال الورم الخبيث الذي أصاب إحدى كليتيه».

وتابع: «ضارعين إلى الرب الإله أن ينعم بإتمام شفائه عاجلاً وينهضه من سرير الأوجاع وفراش الأضرار واضعًا عليه عقاقير رحمته».

وليلة اجراء العملية أطلق الأب نيقولا فانوس رسالة قال فيها: «أشكر جزيل الشكر والمحبة العظيمة والصلاة المباركة التي نلتها من البابا البطريرك ثيوذوروس الثاني والمطران الحبيب والحنون المتروبوليت نيقولا انطونيو الذي لم يتركني لحظة في شدتي وتعبي والمطران ناركيسوس بصلاته وسؤاله عني و الاحبة الكرام الاستاذ مجدي زريق رئيس الكنيسة والأستاذ شريف والدكتور رائف الذين تابعوني ووقفوا معي كل الاوقات واشكر جميع الاقارب وشعب الكنيسة والاصدقاء.. هذا الحب عظيم لا استحقه بل انتم تستحقون اعظم محبة.. محبة الرب يسوع المسيح والعذراء الام الحنونة والقديس جاورجيوس والقديس نيقولاوس وجميع القديسين تكون معكم دائما. آمين».

الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر الارشمندريت نيقولا حنا فانوس عملية ازالة ورم خبيث

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

«بنحبك يا سيسى».. الرئيس يرحب بحضور حفل انطلاق «حياة كريمة»

«الصحة»: لقاح كورونا متاح لجميع الفئات فوق 18 عامًا

ارتفاع درجة الحرارة ورطوبة شديدة.. تفاصيل طقس الجمعة

تفاصيل قرار إلغاء منع تصرف علاء وجمال مبارك في أموالهما

رئيس الوزراء: «حياة كريمة» تُنفذ بأيدِ مصرية 100%

حريق هائل فى مخزن بميناء بورسعيد.. والحماية المدنية تتدخل (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى