الكنيسة تعلن نجاح ازالة ورم خبيث من كلية الإرشمندريت الأب نيقولا حنا فانوس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الأرشمندريت نيقولا حنا فانوس أجرى عملية إزالة ورم خبيث بنجاح.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو الوكيل البطريركي للشؤون العربية في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بنعمة الرب يسوع المسيح وشفاعة العذراء مريم وجميع القديسين، وبصلواتكم ودعائكم لهم من أجل أخانا الأرشمندريت الأب نقولا فانوس، وتمت بنجاح العملية التي أجريت له للاستئصال الورم الخبيث الذي أصاب إحدى كليتيه».

وتابع: «ضارعين إلى الرب الإله أن ينعم بإتمام شفائه عاجلاً وينهضه من سرير الأوجاع وفراش الأضرار واضعًا عليه عقاقير رحمته».

وليلة اجراء العملية أطلق الأب نيقولا فانوس رسالة قال فيها: «أشكر جزيل الشكر والمحبة العظيمة والصلاة المباركة التي نلتها من البابا البطريرك ثيوذوروس الثاني والمطران الحبيب والحنون المتروبوليت نيقولا انطونيو الذي لم يتركني لحظة في شدتي وتعبي والمطران ناركيسوس بصلاته وسؤاله عني و الاحبة الكرام الاستاذ مجدي زريق رئيس الكنيسة والأستاذ شريف والدكتور رائف الذين تابعوني ووقفوا معي كل الاوقات واشكر جميع الاقارب وشعب الكنيسة والاصدقاء.. هذا الحب عظيم لا استحقه بل انتم تستحقون اعظم محبة.. محبة الرب يسوع المسيح والعذراء الام الحنونة والقديس جاورجيوس والقديس نيقولاوس وجميع القديسين تكون معكم دائما. آمين».