حسام مرسى: «حياة كريمة» أكبر مشروع تنموى لتطوير وتنمية الريف

أكد حسام مرسي، مساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر مشروع تنموي لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطن في القرى، موضحا أن هذه المبادرة واحدة من أنجح المبادرات الرئاسية التي تم تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف مرسي، خلال بيان له، أن هذه المبادرة سيغير وجه القري المصرية، لأنها تعمل وفقا لمعايير تحدد القرى الأكثر احتياجا، وتحديد الأولويات واحتياجات المواطنين بصورة أساسية في هذه المناطق، وذلك من خلال الوقوف على ضعف الخدمات الأساسية والعمل على تطويرها.

وأشار مساعد رئيس حزب المؤتمر، إلي أن مبادرة حياة كريمة تؤكد سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ برامج وخطط لرفع كفاءة القرى في الريف المصري، وتحسين البنية التحتية والاهتمام بشبكات الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت بالتعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا.

وأوضح حسام مرسي، أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وهى بمثابة استكمال لما بدأته الدولة من مشروعات تنموية فى كل القطاعات، كما تعتبر أحد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويشهد استاد القاهرة الدُولى، مساء اليوم الخميس، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الوزراء، كما يشارك آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك للاحتفال لإطلاق المشروع القومى لتنمية الريف المصرى “حياة كريمة".

وتٌقام احتفالية شعبية للمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات المهمة لإبراز قصة كفاح ونجاح (حياة كريمة)، وبداياتها وما حققته حتى الآن فى مختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.