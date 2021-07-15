كاميرات في 11 قرية.. تعرف على مخرجي حفل «حياة كريمة»

استعد القائمون على حفل إطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" باستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بصورة خاصة ومتقنة للغاية من أجل إبهار المواطنين في الحفل الضخم الذي سينطلق في تمام السابعة من مساء اليوم.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الدستور"، إن حفل اليوم سيقف عليه مجموعة كبيرة من أهم مصوري ومخرجي مصر، وعلى رأسهم المخرج هلال السويدي والمخرج محمد عظيمة، بصحبة أفضل التقنيين وبعدد كبير من الكاميرات التي ستنتشر في كل أنحاء ستاد القاهرة بداخله وخارجه.

وأفادت المصادر إلى أنه تم الاستعانة بمخرج ومصور في 11 قرية مصرية مختلفة من القرى التي دخلت مبادرة "حياة كريمة" لرصد ما تم من إنجاز وإعجاز على الهواء مباشرة خلال فعاليات الحفل الذي يقام الليلة وإظهار وجهة التطوير والتغيير غير المسبوق بالتزامن مع الحفل المبهر مساء اليوم.

ويعمل طاقم الإخراج على تقديم صورة غير مسبوقة بالإضافة إلى عروض ألعاب نارية تدرب عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

واختارت إدارة الحفل النجمة شيرين لتقديم أغنية جديدة تم تسجيلها خلال الفترة الماضية باسم “الحكاية” كدعم من النجمة للمبادرة في مساهمة جديدة لها في المشروع الأهم لتغيير حياة المصريين، وكانت شيرين أطلقت أغنية قبل عدة اشهر باسم بعلم الوصول.

كما تم اختيار الفنان محمد عدوية والفريق الغنائي بلاك تيما من أجل المشاركة في تقديم أغنية معبرة عن المبادرة الرئاسية خلال فعاليات الحفل ومن المقرر تقديمها خلال منتصف الحفل الجديد.

ووقع اختار القائمون على المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة على الإعلامية نانسي نور لتقديم الحفل الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي ةعدد كبير من المسئولين والمشاركين في مبادرة حياة كريمة من كل الأطياف ومن كل المحافظات.