كتالونيا تفرض إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني، فرض حظر تجول ليلي في 158 مدينة وبلدة مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خاصة بين الشباب.



وأشارت الحكومة في بيان - نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية - إلى أن حظر التجول، بعد الموافقة عليه من المحكمة، سيكون بين الساعة الواحدة صباحا والسادسة صباحا لمدة 7 أيام في المناطق التي يسكنها أكثر من 5 آلاف شخص والمناطق ذات النسبة الأكبر في انتشار الفيروس بما في ذلك المناطق السياحية الشهيرة في برشلونة.

جدير بالذكر أن كتالونيا هي أكثر المناطق المتضررة من فيروس كورونا في أسبانيا، بجانب أن أسبانيا، التي رفعت حظر التجول في أول مايو الماضي، أبلغت اليوم الأربعاء عن زيادة بمقدار 26 ألف إصابة جديدة مقارنة بإحصائية الثلاثاء.





إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليونا حتى مساء الأربعاء.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و 755 ألف حالة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 48 ألف حالة.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

