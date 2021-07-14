الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: حملات مكثفة خلال إجازة عيد الأضحى لتطهير الشوارع والميادين

تطهير الشوارع والميادين
تطهير الشوارع والميادين خلال عيد الاضحي

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التنفيذيين ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات التطهير والتعقيم، طوال أيام العيد حرصا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من الأمراض.

وفي هذا الصدد قام حي العجمي برئاسة  السيد موسى،  بتكثيف حملات التطهير بنطاق الحي لمكافحة الحشرات والقوارض وناقلات العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقامت إدارة الحدائق بالأعمال بتنفيذ عدد من الحملات تضمنت مناطق أبو يوسف قبلي وبحري، والحديد والصلب، وشارع الهانوفيل، ومنطقة وادي القمر، ومنطقة طلمبات ومساكن المكس، ومساكن إيجي كاب وطلعت مصطفى، والصينية، ومنطقة مستشفى العجمي، وطريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى الهانوفيل.

 - تفاصيل الحملات في الأحياء 

كما نفذ حي العامرية ثان بإشراف اللواء أشرف بهجت عدد من حملات التطهير للحد من انتشار  فيروس كورونا المستجد، والحشرات الضارة تضمن مناطق قرية عرابي، وكمبوند الفيروز ومحطات الأتوبيسات والسرفيس بنطاق الحي.


وواصل حي المنتزه ثان بإشراف اللواء حسن الجمال، حملاته الخاصة بتطهير مختلف الشوارع والميادين تحت إشراف اللواء حسن الجمال، و  اشتملت تطهير ورش طريق الحيش بدءا من شارع 45 وصولا إلى المندرة بحري ومحيط شيراتون المنتزه، وميدان مسجد المندرة البحري.

وفي حي غرب تابعت المهندسة سحر شعبان حملة لتطهير وتعقيم الميادين ومحطات الأتوبيس وأماكن تجمع المواطنين بنطاق الحي، كما قام مركز ومدينة برج العرب بقيادة اللواء علاء يوسف بعدد من الحملات لتعقيم وتطهير الأماكن التي يتردد فيها المواطنين حفاظاً على السلامة والصحة العامة والوقاية من الأمراض.


و شدد  محافظ الإسكندرية، على استمرار هذه الحملات بجميع أماكن تجمع وتردد المواطنين حفاظاً على سلامتهم ووقاية لهم من الأمراض.،و يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة في الحفاظ على صحة المواطنين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد بنطاق الثغر.

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تعقيم وتطهير أحياء الإسكندرية الإسكندرية عيد الأضحى الميادين

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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