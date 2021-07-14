مسح ميداني لحصر الأطفال المتخلفين عن تطعيم شلل الأطفال بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن البدء في أعمال المسح الميداني لجميع الأطفال لأقل من خمس سنوات، وحصر شامل لجميع الأطفال الذين تخلفوا عن التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال حرصًا على سلامة وصحة الطفل المصري.

وطالبت المديرية من المواطنين تجهيز بطاقات وشهادات التطعيم وفي حالة عدم الحصول علي التطعيم برجاء التوجه لأقرب مكتب صحة أو وحدة صحية أو مركز طبي لاستكمال عملية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال حرصا على صحة وسلامة أطفالهم من الإصابة بهذا المرض.

وكان الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، قد أكد استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية.

وأوضح نادى، ان إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية شملت قرى (بنى عبيد – بنى موسي - الخياري) بمركز أبو قرقاص وذلك خلال الفترة من السبت3 يوليو حتى الاثنين 5 يوليو، وذلك لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 939 سيدة.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ 198 سيدة منهم 266 جدد و232 مترددة بالإضافة الى تقديم مشورة لـ 441 سيدة، مؤكدة انه تم توقيع الكشف على 304 حالة اطفال وتم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا والأمراض المزمنة وسرطان الثدي.