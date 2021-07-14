الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مسح ميداني لحصر الأطفال المتخلفين عن تطعيم شلل الأطفال بالمنيا

تطعيم شلل الأطفال
تطعيم شلل الأطفال

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن البدء في أعمال المسح الميداني لجميع الأطفال لأقل من خمس سنوات، وحصر شامل لجميع الأطفال الذين تخلفوا عن التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال حرصًا على سلامة وصحة الطفل المصري.  

وطالبت المديرية  من المواطنين تجهيز بطاقات وشهادات التطعيم وفي حالة عدم الحصول علي التطعيم برجاء التوجه لأقرب مكتب صحة أو وحدة صحية أو مركز طبي لاستكمال عملية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال حرصا على صحة وسلامة أطفالهم من الإصابة بهذا المرض.

وكان الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، قد أكد استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية.
وأوضح نادى، ان إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية شملت قرى (بنى عبيد – بنى موسي - الخياري) بمركز أبو قرقاص وذلك خلال الفترة من السبت3 يوليو حتى الاثنين 5 يوليو، وذلك لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 939 سيدة.
من جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ 198 سيدة منهم 266 جدد و232 مترددة بالإضافة الى تقديم مشورة لـ 441 سيدة، مؤكدة انه تم توقيع الكشف على 304 حالة اطفال وتم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا والأمراض المزمنة وسرطان الثدي.

صحة المنيا مسح ميدانى حصر الأطفال المتخلفين عن التطعيم ضد شلل الأطفال مراكز المحافظة الدكتور محمد نادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

الآن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وخطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة

«زايد»: «الصحة العالمية» تضع مصر فى المستوى الأقل من حيث خطر انتشار كورونا

الآن.. اعرف جدول مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

الرئيس السيسي لـ«الحريري»: مصر تدعم مساركم السياسي لاستعادة استقرار لبنان

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟