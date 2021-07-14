«ممنوع الهوت شورت».. شروط حفل روبي تضعها في صدارة التريند

تصدرت الفنانة روبي تريند جوجل، بعد نشرها شروط حضور حفلها بأحد نوادي الساحل الشمالي.

وجاء من ضمن الشروط: يسمح بحضور أفراد أقل من 25 عامًا، مسموح دخول الثنائيات أو Couples فقط، تخضع جميع الحجوزات لاختيار الباب "تقييم"، لا تسامح مع أي تصرف عنف، ممنوع لبس الهوت شورت أو الشورت، ارتداء ملابس باللون الأبيض، مسموح بالتربون للفتيات، يفتح باب الحفل الساعة 10 مساء.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن روبي.

- ولدت في ٨ أكتوبر عام ١٩٨١

- والدتها كانت تعمل مدرسة تربية رياضية

- درست القانون في جامعة بني سويف، لكنها لم تنهي دراستها فيها لإتجاهها إلى الفن

- بدايتها كانت غريبة من نوعها.

- حينما كانت تتمشى في محيط الجامعة الأمريكية في القاهرة، لفت جمالها الشرقي نظر المغني البولندي ميرييل رومانوف، وكان بصدد تصوير فيديو كليب لإحدى أغنياته باسم "don’t make me cry"، فطلب منها مشاركته في التصوير وهذا ما كان.

- توجهت للعمل في الإعلانات

- قدمت برامج فنية في قناتي دريم والمحور المصريتين وامتهانها الفن.

- ظهرت للمرة الأولى من خلال دور لها في فيلم فيلم ثقافي بدور صغير فقد ظهرت في عدة مشاهد وظهر اسمها في التترات "رانيا حسين".

- اتجهت للغناء واشتهرت بأغنية " ليه بيداري كدة" .

- قدمها يوسف شاهين من جديد للتمثيل بفيلم "سكوت هنصور" وجسدت من خلاله دور ابنة لطيفة .

- طرحت ألبومين"مشيت ورا إحساسي" و "ابقى قابلني" إلا أن أغانيها تحظى بنسبة استماع عالية .

- تزوجت روبى من مصرى يحمل الجنسية الأمريكية وانفصلت عنه، وبعد ذلك تزوجت من المخرج سامح عبدالعزيز وأنجبت طفلة، إلا أنها رفعت قضية خلع قبل مرور عامين على زواجهما.

- أول بطولة سينمائية لها كان فيلم بعنوان "سبع ورقات كوتشينة".

- شاركت فى 10 أفلام وهم: "فيلم ثقافى، سكوت حنصور، سبع ورقات كوتشينة، ليلة البيبى دول، الوعد، الشوق، الحفلة، الحرامى والعبيط، يوم مالوش لازمة، الكنز"، قدمت 3 مسلسلات: "بدون ذكر أسماء، سجن النسا، رمضان كريم".

- طرحت مؤخرا ألبوم "ابقى قابلني".