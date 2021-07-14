مالطا تتراجع عن قرار منع دخول غير المطعمين ضد كورونا

أعلنت حكومة مالطا تراجعها عن قرار منع دخول أراضي البلاد لغير المطعمين ضد فيروس كورونا اعتبارا من اليوم 14 يوليو.

وأشير في الوثيقة الرسمية بهذا الصدد إلى أن المسافرين الذين يدخلون البلاد سيضطرون للعزل الصحي على كل حال.

وأضافت الوثيقة أن أولئك الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح لأسباب صحية والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة، سيتمكنون من دخول البلاد فقط بشرط وجود اختبار PCR سلبي للكشف عن كورونا، تم أخذه في موعد لا يتعدى 72 ساعة قبل الوصول إلى مالطا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت مالطا بتقديم توضيحات بعد إعلان نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة كريس فيرن عن قرار منع دخول البلاد لغير المطعمين قبل عدة أيام.

وخلال الفترة بين 7 و13 يوليو سجلت مالطا 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذا أكثر بحوالي 13 ضعفا مما تم تسجيله خلال الأيام السبعة السابقة من 30 يونيو إلى 6 يوليو، حيث تم تسجيل 57 إصابة.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19" ، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.