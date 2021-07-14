الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: القبض على 6 متسللين من سوريا إلى غربى نينوى

القبض على 6 متسللين
القبض على 6 متسللين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، القبض على ستة متسللين من الحدود السورية غربي محافظة نينوى.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أنه تم القبض على المتسللين فور تجاوزهم للشريط الحدودي وتبين أن من بينهم اثنين من حملة الجنسية السورية، وأربعة آخرين هم عائلة عراقية هربت إلى سوريا أثناء معارك التحرير.


وأوضحت أنه تم تسليم جميع المتسللين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن أسفه الشديد إزاء حريق مركز عزل بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 164 شخصًا، مؤكدًا، في الوقت نفسه، أن نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات وأسباب اندلاع هذا الحريق ستعلن خلال أسبوع واحد.
 

وقال الكاظمي- في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية- إن "ما حدث في مستشفى الإمام الحسين التعليمي يمثل جرحًا عميقًا في ضمير العراقيين جميعًا"، واصفًا ما حدث في مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار الواقعة جنوب العراق بـ"الفاجعة".


وأضاف الكاظمي- خلال جلسة مجلس الوزراء- أن "المسئولية تتضاعف بتكرار هذا النوع من الفواجع خلال الأشهر الماضية، والتي تتزامن مع أزمات كبيرة بعضها طبيعي مثل الأزمة الاقتصادية، وبعضها بفعل فاعل مثل ضرب أبراج نقل الطاقة وتعطيل الشبكة الوطنية، ومحاولة البعض زعزعة الأمن الداخلي ونشر الفوضى والشكوك، ومنع مضي القرار الوطني العراقي".


وأشار إلى أن "هذا الحادث يؤشر خللًا بنيويًا في الهيكلية الإدارية للدولة العراقية، حيث إن تشخيص الأخطاء لا يتم توظيفه ولا متابعته، ويذهب المواطنون ضحايا"، مؤكدا: "الحاجة لإطلاق عملية إصلاح إداري شامل، وأهم خطوات الإصلاح هو أن نفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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