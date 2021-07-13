الخارجية الأمريكية: يجب وضع إطار زمنى للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أنه لا بد من وضع إطار زمني للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات مساء اليوم إن الشيء الأهم في ملف سد النهضة الآن هو استئناف الحوار حسب قناة "العربية".

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة لاستعادة مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

الاتحاد الأوروبي يدعم المفاوضات

وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، دعم الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

وثمّن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، في تصريحات مساء اليوم، دور مصر في عملية السلام بالشرق الأوسط وجهودها لدفع حل الدولتين للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، حسب قناة «العربية».

وشدد ممثل الاتحاد الأوروبي على أن استقرار ليبيا ووحدتها مصلحة مشتركة مع مصر.

شكري يواصل جولاته ببروكسل

واصل وزير الخارجية سامح شكري لقاءاته في بروكسل اليوم الثلاثاء، لحشد أوروبا لدعم مصر في ملف سد النهضة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مصريًا سودانيًا بشأن التحركات المقبلة الخاصة بالملف، مشيرًا إلى أن المشروع التونسي لا يزال يتم تداوله بين أعضاء مجلس الأمن.

عقد وزير الخارجية ‫سامح شكرى، اليوم ببروكسل، مباحثات مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى.

كان محورها الرئيسى قضية سد النهضة الإثيوبى، حيث أكد وزير الخارجية، على أهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم فى إطار زمني محدد.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري وبوريل أكدا خلال اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليميًا ودوليًا والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبيّن، حيث اتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وشهد اللقاء التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، الذى يعد الشريك الأول لمصر على الصعيدين التجارى والاستثمارى، إلى جانب أهمية العمل على المزيد من التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وزيادة التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية.