جامعة القناة تنظم 4 دورات تدريبية في قرى «حياة كريمة» بالإسماعيلية

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن أن تدريب أفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة يأتي تفعيلًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومن أجل الارتقاء والاستثمار في الثروة البشرية، وإيمانًا بدور الجامعة وتوجهها المجتمعي، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير القرى المصرية.

وتنطلق قوافل الإصحاح البيئي من جامعة قناة السويس لقرى القنطرة شرق بالإسماعيلية خلال يوليو و أغسطس٢٠٢١.

وأضاف أن الجامعة تتوجه خلال يوليو وأغسطس ٢٠٢١ بأربع دورات تدريبية، وهي الانتماء والمواطنة وحاضر خلالها الدكتور رمضان العزاوي الأستاذ بكلية الآداب، وتوجهت لقرية جلبانة يوم ١٢ يوليو الحالي، ودورة تدريبية عن الصحة العامة (الوقاية من فيروس كوفيد ١٩- الضغط وأمراض القلب- حصوات الكلى وطرق الوقاية منها) ويلقيها الدكتور محمد العلاوي المدرس بكلية التمريض، وتتوجه لقرية الأبطال يوم ٢٦ يوليو الحالي، ودورة عن تعديل السلوكيات تجاه التعامل مع الموارد الطبيعية والحفاظ عليها ويقدمها الدكتور رمضان العزاوي الأستاذ بكلية الآداب ويتم تقديمها بقرية التقدم في الثاني من أغسطس القادم، ودورة عن الإسعافات الأولية (الكسور- الحروق- التسمم- الغرق) ويقدمها الدكتورمحمد العلاوي المدرس بكلية التمريض وذلك بقرية السلام يوم ٩ أغسطس القادم.

تقام الدورات التدريبية تحت إشراف المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق أولى قوافل الإصحاح البيئي للجامعة والمتوجهة إلي قرية جلبانة بالقنطرة شرق، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية، وشاركت بها كليات العلوم والهندسة والآداب والزراعة والطب البيطري والتمريض وطب الأسنان والطب البشري بجميع تخصصاتها.

وتم توقيع الكشف الطبي على 421 حالة و143 حالة بيطرية، بالإضافة إلى إقامة ندوة زراعية توعوية مع عدد من المزارعين، والمرور على بعض البساتين والمزارع، وتلاحظ انتشار بعض الإصابات المرضية بأشجار المانجو والموالح ونخل البلح والجوافة، وقامت الجامعة بتوزيع المبيدات الزراعية مجانًا، مع الإرشاد الزراعي باتباع برامج التسميد والرى الموصي بها، كما قدمت الجامعة ندوة عن الانتماء والمواطنة.

أشرف علي القافلة المحاسب عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، ووفاء إمام مدير إدارة القوافل.