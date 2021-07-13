رئيس جامعة بني سويف يشهد ختام الدورة التدريبية لراغبي الترشح لمنصب عميد

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، ختام الدورة التدريبية للراغبين بالترشح لمنصب عميد كلية أو معهد.

بحضور الدكتور طريف شوقي نائب رئيس الجامعة السابق لقطاع الدراسات العليا والدكتور أحمد عبد الخالق نائب رئيس الجامعة الأسبق لقطاع التعليم والطلاب والدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجامعة الأسبق لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية وبحضور 46 أستاذًا من أعضاء هيئة التدريس والعمداء.

وأشاد الدكتور منصور حسن بالدور المهم والكبير الذي قامت به القيادات الجامعية السابقة، لافتا أن الدورة تعد شرطا ضرورياً لشغل منصب قيادي داخل الجامعة، موضحاً أن الهدف من الدورات رفع كفاءة وتنمية أعضاء هيئة التدريس في مجال القيادة والإدارة حيث يتم تدريب الأساتذة علي التطور المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب، والتخطيط الاستراتيجي، والجوانب القانونية في الجامعات، وإدارة الأزمات والمخاطر، والجوانب المالية والإدارية للجامعات، والقضايا القومية ومكافحة الفساد، والقيادة والإشراف والإدارة.

وأشار الدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية، أن التدريب وتأهيل المرشحين يتم من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصة في المجالات المختلفة علي مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وفي نهاية الدورة التدريبية وجه رئيس الجامعة تحية شكر وتقدير للحضور وقام بتسليمهم شهادات حضور الدورة.

وفى سياق منفصل ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، مجلس كلية الطب البشري رقم 330 بحضور الدكتور عاطف مرسي عميد الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور منصور حسن المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، واستعرض خلال الجلسة انجازات كلية الطب والمستشفى الجامعي خلال العام السابق، واطلع على آخر المستجدات والأعمال بالكلية والمستشفى، وناقش عددا من الموضوعات المهمة حول تطوير الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الجامعة لتتواكب مع خطط ومشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في إطار رؤية الدولة والجمهورية الجديدة، كما أشاد بجهود الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض في تقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية المعقدة.

الدكتور منصور حسن