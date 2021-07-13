الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد وفاة عمها.. مروة عبد المنعم تريند على «جوجل»

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم

تصدر اسم الفنانة مروة عبد المنعم قائمة الأكثر رواجًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الماضية، وذلك عقب إعلانها عن خبر وفاة عمها، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالوفاة أو تفاصيل الجنازة والعزاء.

ونشرت الفنانة مروة عبد المنعم أمس الاثنين عبر صفحتها بـ «فيسبوك» قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون عمى في ذمة الله".

يذكر أن آخر أعمالها الدرامية مشاركتها في إحدى قصص مسلسل "حلوة الدنيا سكر»"،بطولة الفنانة هنا الزاهد كما عرضت مؤخرًا مسرحية رابونزل، أول عرض مسرحي استعراضي ميوزيكال للأميرة رابونزل.

وكشفت الفنانة مروة عبد المنعم، سبب تعلقها ببرامج الأطفال، مؤكدة أنها حاولت على مدار السنوات الماضية عودة الاهتمام بفكرة الدراما للطفل.

وقالت مروة عبد المنعم،  خلال حواره ببرنامج "3 ستات" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنها فوجئت أن أولادها يرددون أغاني غير ملائمة، ما جعلها توفر لهم برامج الفوازير القديمة مثل شريهان وعمو فؤاد وبوجي وطمطم وانبهروا بتلك البرامج.

وأضافت مروة عبد المنعم بأنها كانت تحلم بتأدية دور "سنو وايت" وكانت تحلم بتأدية الفوازير منذ نعومة أظافرها، مؤكدة  أن المصريين يمتلكون القدرة على تقديم العروض الكبيرة للأطفال.

كان اسم الفنانة مروة عبد المنعم قد تصدر محركات البحث بشكل ملحوظ ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول اسمها بسبب حالة وفاة عمها، الأمر الذي جعل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون معها مقدمين واجب العزاء بكلمات مؤثرة، حيث قال أحمد دياب: “ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ”، فيما قالت مها محمد: “ربنا يصبركم قادر يا كريم وانا لله وانا اليه راجعون”، فيما تفاعل معها عمر خالد قائلا: “البقاء لله يا مروة ربنا يرحمه ادعيله كتير ”.

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