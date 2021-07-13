شهيد الواجب.. بورسعيد تودع الملازم عبدالله الحمامي في جنازة عسكرية (صور)

شيعه الصائمون ودفن معه 3 أطفال.. بورسعيد تودع شهيد الواجب في جنازة عسكرية (صور)

شيع المئات من أبناء بورسعيد، اليوم الثلاثاء، شهيد الواجب الوطني عبدالله الحمامي، الضابط برتبة ملازم بإدارة المرور، وذلك في جنازة عسكرية مهيبة.

تقدم الجنازة العسكرية عدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأقيمت المراسم العسكرية بطابور عسكري وسيارة مطافي، ودقت الطبول العسكرية تكريما للشهيد.

حضر الجنازة وحمل الجثمان، أصدقاء الشهيد من ضباط دفعة 2020، وبكي الضباط على فراق صديقهم، وأكدوا أنه كان مخلصاً أميناً في عمله، وكان قدوة حسنة لهم.

صرخ والد الشهيد أثناء إيداع الجثمان وانهارت والدته وأخوته، وردد الأب "أحتسبتك عند الله يا عبد الله إلى جنة الخلد يا حبيبي"، في مشهد مهيب أبكى المشيعين.

وحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي تقديم العزاء لأسرة الشهيد عند القبر، وكذلك أخذ العزاء، مؤكداً أنه ضحى بروحه فداء للوطن، فقد لقي ربه وهو يؤدي واجبه تجاه الوطن.

وكان فريق من النيابة العامة قد أحضر جثمان ضابط المرور عبدالله الحمامي، والذي لقي مصرعه اليوم الثلاثاء نتيجة صدمة "أتوبيس"، كما قام فريق النيابة بمناظرة موقع الحادث.

وأصدرت النيابة العامة تصريحاً بدفن الجثمان، وذلك بعدما أكدت التحريات الأولية أنه لا توجد أي شبهة جنائية في الحادث، على أن يتسلم الأهالي الجثمان من مرشحة مستشفي الزهور المركزي.

ولقي الملازم عبدالله الحمامي، ضابط بإدارة مرور بورسعيد، خريج دفعة 2020 مصرعه، أثر حادث أليم أثناء تأدية عمله.

وكشف مصدر أمني مطلع، أن الضابط كان متواجداً في حي الزهور أمام ميدان مسجد التوحيد، وذلك لضبط حركة المرور، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، وطبقاً لتوزيع الضباط على أحياء المحافظة.

وأكد المصدر، أن اتوبيس يُقل عدداً من العاملين بالمنطقة الإستثمارية قام بصدامه عن طريق الخطأ، وذلك أثناء استقلاله دراجة المرور النارية، مما تسبب في إصابات خطيرة تم نقله على إثرها إلى مستشفى الزهور المركزي.

فيما أكد مصدر بالشئون الصحية أن مستشفي الزهور المركزي استقبل ضابط الشرطة عبدالله الحمامي بملابس الشرطة البيضاء عن طريق الإسعاف، مصاباً بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وغياب تام عن الوعي، حاول الأطباء انقاذ الحالة إلا أنه لقي مصرعة فور إصابته.

تلقى اللواء ناصر حريز بلاغاً بالحادث، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيق.

جنازة شهيد الواجب

جنازة شهيد الواجب

جنازة شهيد الواجب

جنازة شهيد الواجب

جنازة شهيد الواجب

جنازة شهيد الواجب

جنازة شهيد الواجب

جنازة شهيد الواجب

جنازة شهيد الواجب

جنازة شهيد الواجب

جنازة شهيد الواجب

جنازة شهيد الواجب

جنازة شهيد الواجب

جنازة شهيد الواجب

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