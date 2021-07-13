تراجع شعبية رئيس الوزراء الياباني قبيل انطلاق أوليمبياد طوكيو

تراجع حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، إلى مستوى قياسي، قبل أيام قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية، مما يؤدى إلى زيادة المخاطر السياسية بالنسبة لرئيس الوزراء الياباني الذي من المقرر أن يواجه انتخابات عامة بعد فترة وجيزة من الأوليمبياد.

وأعرب نحو 33 بالمائة من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه" في الفترة بين التاسع والـ11 من يوليو الجاري، عن تأييدهم لحكومة سوجا، وذلك بتراجع قدره أربع نقاط مئوية عن الشهر السابق، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.

وكان سوجا تولى منصبه في سبتمبر الماضي، متفاخرًا بحصوله على تأييد شعبي قوي حيث تولى الحكم خلال العام الأخير من ولاية رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، الذي استقال بسبب ظروف صحية.

وقد أعلنت اليابان الإثنين عن بدء دخول العاصمة "طوكيو" في حالة الطوارئ للمرة الرابعة حتى 22 أغسطس القادم، بعد تفشي سلالة "دلتا" المُتحورة من فيروس كورونا والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند في مايو الماضي.

وكان خبراء بالحكومة قد تنبأوا بمخاطر ارتفاع مستويات الإصابة بشكل يفوق الموجة السابقة التي اجتاحت البلاد، وجاءت تقديراتهم بناءً على زيادة تنقلات الأشخاص وتحور سلالات سريعة الانتشار.

كما أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الخميس الماضي، عن منع حضور الجمهور مباريات دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بدءًا من 23 يوليو الجاري في طوكيو، في محاولة لتجنب ارتفاع الإصابات بالفيروس.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير ٢٠٢٠.