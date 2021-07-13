ارتياح بين طلاب الأدبي بسبب الفرنساوي وشكاوى من الألماني بالقليوبية

أعرب طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بمحافظة القليوبية الذين أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، عن سعادتهم بمستوى امتحان اللغة الفرنسية الذي جاء سهلا ومباشرا ودون أي تعقيدات، مؤكدين أن الامتحان أسهل من امتحان الشعبة العلمية.

فيما عبر طلاب الشعبة الذين أدوا امتحان اللغة الألمانية عن استيائهم من مستوى الامتحان، حيث أكدوا أنه صعب وطويل ولم يشاهدون مثله من قبل رغم أنهم قاموا بحل الكثير من نماذج الامتحانات في الفترة الأخيرة، ولكن الامتحان جاء مفاجئا.

وقال طلاب اللغة الألمانية إن القطعة جاءت طويلة وسؤال المواقف كان به عدة مشكلات وصعب ولكن أسئلة القواعد كانت في متناول البعض حيث تمكن الطلاب من حلها .

في سياق متصل تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021 م من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم للتأكد من سير الإمتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفورى مع أى حالات إشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الإمتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة، مشدداً على توفير الامن والسلامة لكل المشاركين في الإمتحانات وتأمين اللجان الامتحانية نظرا للجهود المبذولة من القوات المسلحة والدور البارز والفعال للخدمات المقدمة من قوات الأمن لتقديم الراحة والامان لأبنائنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة، مع مراعاة توفير جو من الطمأنينة للطلاب للقضاء علي القلق والفزع بداخلهم.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير انتظام إمتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه هناك تواصل دائم مع غرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الإمتحان واتخاذ اللازم وتذليل أى معوقات وحل كل المشاكل فورا مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتطهير قبل الامتحانات وبعدها للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلبة.