«البيئة» و«الألمانية للتعاون الإنمائي» يعززان سلاسل القيمة لتدوير المخلفات

أوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك العديد من المشروعات الأجنبية التى تعمل بالمنظومة مثل مشروع البنك الدولى، والنظم البيئية والبحرية الساحلية، ومشروع اليونيدو ومشروع الجايكا.

وأشارت إلى أنه جارى دراسة مشروعات مقترحة من الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي giz لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلى وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية، كما جارى تنفيذ خطة العمل لإطلاق مبادرة الجامعات للتوعية ونشر فكرة الحد من استخدام البلاستيك، ودعم مشروعات الشباب فى مجال إعادة التصنيع وتدوير البلاستيك بالتنسيق بين وزارتى البيئة والتعليم العالى وجامعة عين شمس والأكاديمية العربية للعلوم البحرية .

وأشارت الوزيرة إلى دعم منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى المبادرات وحملات التوعية التي تم تنفيذها بعدد من المدن للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأيضا تضمين حملات التوعية بترشيد استهلاك البلاستيك ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، سعيا لانتشارها بشكل أكبر، كما يوجد اتجاه دولي لعقد اتفاقية دولية تجاه تلوث الشواطئ والتلوث بالمخلفات البلاستيكية لكونها عابرة للحدود فى محاولة لإيجاد تشريع للتحكم فى تلك المخلفات، كما تم التنسيق مع عدد من المصانع التى تعمل على إنتاج المنتجات البديلة للتطوير من المواد المستخدمة لتكون صديقة البيئة.

كما تناول الاجتماع عرض مبادرات القطاع الخاص فى هذه المنظومة لخدمة العمل البيئي، مثل مبادرة شركة "نستله مصر"، ومنصة "دور لبكرة" التى أطلقتها شركة بيبسيكو كمثال على المسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى وجود مناطق بدأت التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية تمهيدا لمنعها ومنها الغردقة وجنوب سيناء وهما من المحافظات السياحية الهامة ومنطقة الزمالك، وشارع فؤاد بالإسكندرية بالتعاون مع جمعية بانلاستيك بدعم من القنصلية الفرنسية .

وفى نهاية الاجتماع استمعت وزيرة البيئة لجميع الملاحظات والتوصيات لأعضاء اللجنة وتم الاتفاق على موعد لاحق لإضافة تلك الملاحظات للاستراتيجية تمهيدا لاعتمادها.