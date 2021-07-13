الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم دمياط : لا تأخير في فتح لجان الثانوية العامة

دخول طلاب الثانوية
دخول طلاب الثانوية العامة اللجان لأداء الامتحانات

قال عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه لا تأخير في فتح كافة لجان الثانوية العامة بدمياط اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويبلغ عددهم في محافظة دمياط ٣٩٥٣ طالب وطالبة.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، من ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافات البينية، وتوافر مستلزمات الوقاية للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

كما تابع خطة التعامل مع أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وجاهزية غرف العزل وتواجد الزائرة الصحية بكل لجنة.

واطلع أيضاً على موقف تسليم أوراق المواد غير المضافة للمجموع والتي تم إتاحتها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بكنترولات المدارس.

ووجه وكيل تعليم دمياط بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والتواصل المستمر معهم لتذليل كافة العقبات والتطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية والوقائية.

بدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، قبل قليل، في ثاني أيام امتحاناتهم.

ويترأس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية من خلالها.

وتبدأ اللجان أعمالها اليوم الثلاثاء بأداء طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في الساعة العاشرة وحتى الساعة 12 ظهراً، ويؤديه الطلاب وفقا لنظام الامتحان الجديد الذي يقيس مستوى ومهارات الفهم والإبداع لدى الطلاب، على أن يقوم الطلاب بالإجابة عليه ورقيا بنظام البابل شيت.

و يؤدي اليوم الثلاثاء، 252 ألفا و353 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية امتحان اللغة الأجنبية الثانية .

طلاب الشعبة ادبي الثانوية وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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